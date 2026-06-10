Υψηλή ανάλυση, ζωντανά γραφικά και ευκρίνεια.

Η Xiaomi παρουσίασε το νέο της tablet, το REDMI Pad 2 9.7 για τις διεθνείς αγορές. Αυτή η ολοκαίνουργια έκδοση της σειράς REDMI Pad 2 προσφέρει μια πιο φορητή επιλογή στους χρήστες σε όλο τον κόσμο, μαζί με ολοκληρωμένες αναβαθμίσεις σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά. Μεγαλύτερη οθόνη, μπαταρία μεγαλύτερης χωρητικότητας, βελτιωμένη απόδοση και πιο λεπτό σχεδιασμό, όλα μαζί καθιστούν το REDMI Pad 2 9.7 ιδανικό για καθηλωτική ψυχαγωγία εν κινήσει.

Υψηλή ανάλυση, ζωντανά γραφικά και ευκρίνεια

Το επίπεδο ψυχαγωγίας που μπορούν να απολαύσουν οι χρήστες στο tablet τους καθορίζεται πρωτίστως από την οθόνη, και σε αυτό το σημείο το REDMI Pad 2 9.7 ανταποκρίνεται με τελειότητα, προσφέροντας τον ιδανικό συνδυασμό κρυστάλλινης ανάλυσης, συναρπαστικών γραφικών και ρεαλιστικών χρωμάτων σε μια μεγάλη οθόνη 9,7 ιντσών.¹ Οι εικόνες είναι ευκρινείς και καθαρές, χάρη στην υψηλή ανάλυση 2K. Παράλληλα, η ευρεία χρωματική γκάμα εξασφαλίζει ότι τα χρώματα παραμένουν ρεαλιστικά, αναπαράγοντας τις σκηνές με την αρχική τους λεπτομέρεια και ζωντάνια.

Επίσης, βασικό στοιχείο για μια ιδανική οθόνη είναι η ασφάλεια, ακόμη και κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης. Το REDMI Pad 2 9.7 διαθέτει τριπλή πιστοποίηση TÜV Rheinland για την προστασία των ματιών και φωτεινότητα έως 600 nits υπό έντονο ηλιακό φως στη λειτουργία Outdoor, για αξιόπιστη προβολή είτε σε εσωτερικούς είτε σε εξωτερικούς χώρους. Παράλληλα, η κύλιση του περιεχομένου είναι εξαιρετικά ομαλή χάρη στην υποστήριξη ρυθμού ανανέωσης έως 120Hz.²

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Μπαταρία υψηλής χωρητικότητας και ισχυρή απόδοση για μακρές συνεδρίες

Ιδιαίτερα για μεγάλης διάρκειας χρήση η αυτονομία είναι απαραίτητη. Το REDMI Pad 2 9.7 είναι εξοπλισμένη με μια τεράστια μπαταρία 7600mAh (typ), ικανή να προσφέρει έως 1,7 ημέρες χρήσης.³

Με εντυπωσιακή βελτίωση 34% στην απόδοση και υψηλή βαθμολογία AnTuTu άνω των 400.000,⁴ αυτός ο οκταπύρηνος επεξεργαστής 6nm μπορεί να επιτύχει ταχύτητα ρολογιού έως 2,9GHz, μαζί με βελτιωμένη απαγωγή θερμότητας σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά, προσφέροντας ασφάλεια κατά τη διάρκεια μακρών περιόδων χρήσης. ⁴

Ανανεωμένος σχεδιασμός διεπαφής και απρόσκοπτη διασυνδεσιμότητα

Το REDMI Pad 2 9.7 δεν διαθέτει μόνο εντυπωσιακό hardware, αλλά είναι επίσης εξοπλισμένη με το πιο πρόσφατο λειτουργικό σύστημα της Xiaomi, το Xiaomi HyperOS 3, από το εργοστάσιο. ⁵ Αυτό συνοδεύεται από μια πιο διαισθητική διεπαφή χρήστη, συμπεριλαμβανομένης μιας ανανεωμένης οθόνης κλειδώματος και ταπετσαριών για περισσότερες επιλογές προσαρμογής. Οι κάτοχοι smartphone της Xiaomi μπορούν επίσης να απολαύσουν τα οφέλη της Xiaomi Interconnectivity, συμπεριλαμβανομένου ενός κοινόχρηστου προχείρου για ταχύτερη και ευκολότερη αντιγραφή και επικόλληση μεταξύ του τηλεφώνου και του tablet τους.⁶ Παράλληλα, προσφέρεται η λειτουργία Circle to Search της Google, που κάνει την αναζήτηση εικόνων απλούστερη. ⁷

Λεπτή, ανθεκτική σχεδίαση για απόλυτη φορητότητα

Με κομψή, μοντέρνα εμφάνιση και πάχος μόλις 7,4 mm,³ το REDMI Pad 2 9.7 προσφέρει δύο επιλογές χρωμάτων, Graphite Gray ή Silver.⁸ Παράλληλα, το REDMI Pad 2 9.7 είναι εξοπλισμένο με σχεδιασμό μονοκόμματου μεταλλικού σώματος για μια πιο κλασική εμφάνιση.⁹ Το νέο tablet έχει περάσει με επιτυχία πάνω από 40 αυστηρές δοκιμές αντοχής.³

Τα REDMI Pad 2 9.7 είναι ιδανικό για ψυχαγωγία εν κινήσει, διαθέτοντας υψηλή ανάλυση, ζωντανή οθόνη και λεπτό και ανθεκτικό σχεδιασμό, σε συνδυασμό με κορυφαίες επιδόσεις, προσφέροντας μια ακόμη επιλογή στο ευρύ χαρτοφυλάκιο της σειράς REDMI Pad 2.

Διάθεση

Ισχύει ειδική προσφορά early bird όπου:

Η έκδοση του REDMI Pad 2 9.7 (4/64) θα έχει προτεινόμενη τιμή λιανικής πώλησης 159,90 ευρώ

Η έκδοση του REDMI Pad 2 9.7 (4/128) θα έχει προτεινόμενη τιμή λιανικής πώλησης 179,90 ευρώ

Οι προσφορές αυτές ισχύουν μέχρι τις 21 Ιουνίου 2026. Μετά το πέρας της περιόδου οι τιμές θα διαμορφωθούν όπως αναφέρει ο σχετικός πίνακας.

Όλες οι τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Όλα τα προϊόντα της Xiaomi είναι διαθέσιμα σε όλα τα Xiaomi Store, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κύπρο, διαδικτυακά στο mistore-greece.gr και στο mistore-cyprus.com.cy , καθώς και στο επίσημο δίκτυο συνεργατών.

Όλα τα προϊόντα είναι διαθέσιμα από την Info Quest Technologies, επίσημο διανομέα της Xiaomi στην Ελλάδα και στην Κύπρο.