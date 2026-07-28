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Το Μαξίμου θέλει τον Τριαντόπουλο στο ψηφοδέλτιο Μαγνησίας.

Αν το Δικαστικό Συμβούλιο κάνει δεκτή την εισήγηση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο το Ειδικό Δικαστήριο θα ξεκινήσει λογικά στα τέλη του έτους.

Το Μαξίμου πάντως έχει αποφασίσει ο πρώην υφυπουργός που ελέγχεται για το μπάζωμα στην τραγωδία των Τεμπών να είναι υποψήφιος βουλευτής ανεξαρτήτως της διαδικασίας στο Ειδικό Δικαστήριο.

«Υπάρχει το τεκμήριο της αθωώτητος» είναι η δικαιολογία.

Και να πάει στο Ειδικό Δικαστήριο και να καταδικαστεί πάντως για ...πλημμέλημα θα καταδικαστεί, γι΄ αυτό κατηγορείται.

Οπότε έτσι κι αλλιώς ο Χρήστος Τριαντόπουλος θα είναι στο ψηφοδέλτιο Μαγνησίας της ΝΔ.

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Τ.Τε.