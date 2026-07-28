Αν το Δικαστικό Συμβούλιο κάνει δεκτή την εισήγηση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο το Ειδικό Δικαστήριο θα ξεκινήσει λογικά στα τέλη του έτους.
Το Μαξίμου πάντως έχει αποφασίσει ο πρώην υφυπουργός που ελέγχεται για το μπάζωμα στην τραγωδία των Τεμπών να είναι υποψήφιος βουλευτής ανεξαρτήτως της διαδικασίας στο Ειδικό Δικαστήριο.
«Υπάρχει το τεκμήριο της αθωώτητος» είναι η δικαιολογία.
Και να πάει στο Ειδικό Δικαστήριο και να καταδικαστεί πάντως για ...πλημμέλημα θα καταδικαστεί, γι΄ αυτό κατηγορείται.
Οπότε έτσι κι αλλιώς ο Χρήστος Τριαντόπουλος θα είναι στο ψηφοδέλτιο Μαγνησίας της ΝΔ.
Τ.Τε.