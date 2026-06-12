Ο Γιαμάλ ξεπέρασε τον τραυματισμό του και ετοιμάζεται να λάμψει στο Μουντιάλ 2026.

Ανησυχία τέλος για την εθνική Ισπανίας, καθώς ο Λαμίν Γιαμάλ ξεπέρασε τον τραυματισμό του και όπως όλα δείχνουν θα είναι κανονικά στη διάθεση του Λουίς ντε λα Φουέντε για τη πρεμιέρα της «φούρια ρόχα» στο Μουντιάλ 2026.

Ο Λαμίν Γιαμάλ είχε υποστεί θλάση στον δικέφαλο μηριαίο μυ στην αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα εναντίον της Θέλτα στα τέλη Απριλίου, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν.

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Ο 18χρονος σταρ της Ισπανίας ξεκίνησε άμεσα πρόγραμμα αποθεραπείας και η εικόνα του κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της εθνικής Ισπανίας έδειξε πώς είναι διαθέσιμος για τη διοργάνωηση.

Η πρώτη αναμέτρηση των Πρωταθλητών Ευρώπης είναι τη Δευτέρα (15/06) απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι. Ο όμιλος της Ισπανίας έχει και ελληνικό στοιχείο, καθώς βρίσκεται η Σαουδική Αραβία με προπονητή τον Γιώργο Δώνη και η Ουρουγουάη του Φακούντο Πελίστρι, ο οποίος αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό.