Ο Μπέρναμ αναμένεται να ανακηρυχθεί επίσημα ηγέτης των Εργατικών την επόμενη Παρασκευή, ενώ η ανάληψη της πρωθυπουργίας έχει προγραμματιστεί για τις 20 Ιουλίου.

Ο Άντι Μπέρναμ βρίσκεται ένα βήμα πριν αναλάβει το πρωθυπουργικό αξίωμα στην Βρετανία, μετά από μια σαρωτική επίδειξη στήριξης από τους βουλευτές των Εργατικών, η οποία τον καθιστά τον επικρατέστερο αντικαταστάτη του Κιρ Στάρμερ.

Κατά την πρώτη ημέρα της διαδικασίας την Πέμπτη, ο Μπέρναμ εξασφάλισε την υποστήριξη 322 από τους συνολικά 403 βουλευτές του Εργατικού Κόμματος. Το γεγονός αυτό τον φέρνει μόλις μία ψήφο μακριά από το να «κλειδώσει» και επίσημα τη θέση του ως ο μοναδικός υποψήφιος για την ηγεσία. «Όλο αυτό αρχίζει να μοιάζει πολύ πραγματικό», δήλωσε ο ίδιος σε σύντομο βίντεο κατά την επίσημη υποβολή της υποψηφιότητάς του.

{https://x.com/andyburnham/status/2075280690803876098}

Από τη στιγμή που ο Μπέρναμ θα φτάσει τις 323 υποψηφιότητες, κανένας άλλος διεκδικητής δεν θα μπορεί να συγκεντρώσει τις 81 υπογραφές που απαιτούνται βάσει καταστατικού για να μπει στην κούρσα της διαδοχής.

Αρκετοί βουλευτές των Εργατικών, πάντως, που δεν κατάφεραν να ψηφίσουν την Πέμπτη, έχουν ήδη ξεκαθαρίσει ότι θα στηρίξουν τον Μπέρναμ με την επιστροφή τους στο κοινοβούλιο τη Δευτέρα.

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Ο δρόμος προς την ηγεσία και το χρονοδιάγραμμα

Η πορεία του Μπέρναμ προς την εξουσία ουσιαστικά διασφαλίστηκε το βράδυ της Τετάρτης, όταν ο πρώην υφυπουργός Άμυνας, Αλ Καρνς, απέσυρε το ενδιαφέρον του και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος εναντίον του.

Σημειώνεται πως η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων ολοκληρώνεται την επόμενη Πέμπτη. Ο Μπέρναμ αναμένεται να ανακηρυχθεί επίσημα ηγέτης των Εργατικών την επόμενη Παρασκευή, ενώ η ανάληψη των καθηκόντων του ως πρωθυπουργός της χώρας έχει προγραμματιστεί για τις 20 Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κιρ Στάρμερ είχε υποβάλει την παραίτησή του τον περασμένο μήνα, μετά το αρνητικό αποτέλεσμα των Εργατικών στις τοπικές εκλογές του Μαΐου, το οποίο πυροδότησε έντονες πιέσεις για αλλαγή ηγεσίας και πολιτικής κατεύθυνσης.