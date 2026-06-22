Τα βρετανικά Μέσα σημειώνουν ότι πολλοί από τους υπουργούς του Κιρ Στάρμερ πόζαραν για τη φωτογραφία δίπλα στον Μπέρναμ.

Ο, κατά πάσα πιθανότητα, επόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Άντι Μπέρναμ, ορκίστηκε βουλευτής και ετοιμάζεται για τη διαδοχή μετά την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ από την πρωθυπουργία.

Ο Άντι Μπέρναμ έφτασε στην βρετανική Βουλή με τους συναδέλφους του να ζητωκραυγάζουν και να τον καλωσορίζουν. Ορκίστηκε βουλευτής και προκάλεσε ενθουσιασμό με τους βουλευτές των Εργατικών να συγκεντρώνονται γύρω του για μία selfie στο Westminster.

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Σύμφωνα με το BBC περίπου 200 βουλευτές των Εργατικών συγκεντρώθηκαν για τη φωτογραφία. Ο Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος παραιτήθηκε από υπουργός Υγείας τον Μάιο, ξεκαθάρισε σήμερα πως δεν θα διεκδικήσει εντέλει την ηγεσία του κόμματος, καλώντας τους Εργατικούς να στηρίξουν την υποψηφιότητα Μπέρναμ. Ο Στρίτινγκ αποκάλυψε ότι είχε εκτενείς συζητήσεις μαζί του τις τελευταίες ημέρες, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η ενότητα του κόμματος πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα.

«Μπορούμε να περάσουμε το καλοκαίρι υπερτονίζοντας μικρές διαφορές ή μπορούμε να σηκώσουμε τα μανίκια και να τον βοηθήσουμε να φέρει τις αλλαγές που χρειάζονται το κόμμα μας και η χώρα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Η αίσθηση, σχολιάζουν τα βρετανικά Μέσα, ήταν πέρα από γιορταστική κατά την ορκωμοσία Μπέρναμ, κάτι που δείχνει ότι αυτός είναι η αναπόφευκτη λύση για τη Ντάουνινγκ Στριτ.

Αυτό που σημειώνουν τα βρετανικά Μέσα είναι ότι πολλοί από τους υπουργούς του Κιρ Στάρμερ πόζαραν για τη φωτογραφία δίπλα στον Μπέρναμ.

Η παραίτηση Στάρμερ

Σημειώνεται πως ο Κιρ Στάρμερ παραιτήθηκε από την ηγεσία των Εργατικών και την πρωθυπουργία το πρωί της Δευτέρας,

Ο Στάρμερ ανακοίνωσε ότι η υποβολή υποψηφιοτήτων για την αντικατάστασή του θα ανοίξει σε δύο εβδομάδες, ενώ το απόλυτο φαβορί, ο Άντι Μπέρναμ, έχει ήδη δηλώσει το «παρών» στη διαδικασία. «Ο Κιρ έχει προσφέρει τεράστιες υπηρεσίες στη χώρα μας, και θέλω να τον ευχαριστήσω για την ηγεσία και την αφοσίωσή του κατά τη διάρκεια μιας τόσο δύσκολης περιόδου», έγραψε λίγη ώρα μετά τις ανακοινώσεις του απερχόμενου πρωθυπουργού.

«Η απόφασή του σηματοδοτεί την έναρξη μιας μετάβασης, και είναι σημαντικό η διαδικασία αυτή να διεξαχθεί με ομαλό και υπεύθυνο τρόπο. Θα θέσω τον εαυτό μου στη διάθεση αυτής της διαδικασίας. Η χώρα προσμένει σταθερότητα, σοβαρότητα και συνεχή εστίαση στα ζητήματα που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία, και αυτό ακριβώς είναι που θα λάβει.

»Καθώς προχωράμε μπροστά, προτεραιότητά μας πρέπει να είναι να εργαστούμε μαζί για να επαναφέρουμε τη χώρα εκεί που όλοι θέλουμε να βρίσκεται. Οι πολίτες θέλουν να δουν πρόοδο στην οικονομική ανάπτυξη, το κόστος ζωής, τις δημόσιες υπηρεσίες, τη στέγαση και τις ευκαιρίες για την επόμενη γενιά. Οι πολιτικές αλλαγές δεν πρέπει ποτέ να αποσπούν την προσοχή από την ευθύνη για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Το κίνημα των Εργατικών ήταν πάντα ισχυρότερο όταν κοίταζε μπροστά με αυτοπεποίθηση και προσήλωση στον σκοπό. Αυτό είναι που θα κάνουμε από εδώ και πέρα, και θα διασφαλίσουμε ότι αυτή η μετάβαση θα είναι μια θετική διαδικασία ανανέωσης για το κόμμα μας και τη χώρα μας» ανέφερε ο Στάρμερ.

Με πληροφορίες του BBC/Guardian