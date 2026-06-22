Η Μεγαλή Βρετανία αναζητά τον έκτο της ηγέτη μέσα σε επτά χρόνια.

Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι αποχωρεί από τη θέση του πρωθυπουργού της Βρετανίας, υποκύπτοντας στις έντονες πιέσεις των βουλευτών του κόμματός του.

«Το ερώτημα που θέτει το κόμμα μου τώρα είναι αν είμαι ο πλέον κατάλληλος για να μας οδηγήσω στις επόμενες γενικές εκλογές», δήλωσε.

«Άκουσα την απάντηση της κοινοβουλευτικής μου ομάδας σε αυτό το ερώτημα και την αποδέχομαι με καλή πίστη. Κάθε απόφαση που έχω λάβει είχε ως στόχο να βάλω πρώτα τη χώρα που αγαπώ. Γι' αυτόν τον λόγο θα παραιτηθώ από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος. Μίλησα με τον Βασιλιά σήμερα το πρωί για να τον ενημερώσω για την απόφασή μου».

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να εξασφαλίσει μια ομαλή παράδοση της εξουσίας και ότι θα προσφέρει στον διάδοχό του την πλήρη υποστήριξή του.

«Γνωρίζουν ότι κληρονομούν μια Βρετανία που είναι ισχυρότερη και πιο δίκαιη από ό,τι πριν από δύο χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Στη συνέχεια, ο Στάρμερ ευχαρίστησε τους φίλους και τους συναδέλφους του που στάθηκαν στο πλευρό του για έξι χρόνια, καθώς και το προσωπικό της Ντάουνινγκ Στριτ και την «εξαιρετική δημόσια διοίκηση».

Ο απερχόμενος βρετανός πρωθυπουργός συγκινήθηκε προς το τέλος της ομιλίας του καθώς ευχαρίστησε τη σύζυγό του, Λαίδη Βικτόρια Στάρμερ, επειδή ήταν «ένας βράχος στο πλευρό μου, στις καλές και τις κακές στιγμές».

«Όταν αφήσω την πιο σημαντική δουλειά στη χώρα, θα αφιερώσω περισσότερο χρόνο στην πιο σημαντική δουλειά όλων: να είμαι ο καλύτερος σύζυγος που μπορώ για την υπέροχη γυναίκα μου, τη Βικ», είπε με τη φωνή του να σπάει.

«Και να είμαι ο καλύτερος πατέρας που μπορώ για τα όμορφα παιδιά μου, που είναι η περηφάνια και η χαρά μου».»

{https://www.youtube.com/watch?v=i2kGVJPA-7M}