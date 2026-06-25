Σήμερα ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026 – Πού και πώς θα δουν τις βαθμολογίες οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Ο κύβος ερρίφθη για τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026 καθώς σήμερα μετά τις 13:00 το Υπουργείο Παιδείας θα δώσει το πράσινο φως για να δοθούν στη δημοσιότητα οι βαθμολογίες για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα Προσανατολισμού, Ειδικότητας και Γενικής Παιδείας. Μετράμε ώρες για την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων με χιλιάδες υποψηφίους των Γενικών (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) να ενημερώνονται για τις επιδόσεις τους,

Οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να δουν τόσο τη συνολική εικόνα των βαθμολογιών τους όσο και τον βαθμό που συγκέντρωσαν σε κάθε μάθημα ξεχωριστά. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, οι βαθμολογίες θα είναι διαθέσιμες με τρεις διαφορετικούς τρόπους.

Αρχικά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας results.it.minedu.gov.gr, όπου οι υποψήφιοι θα μπορούν να εισέλθουν χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους, γραμμένα με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Παράλληλα, όσοι έχουν καταχώρισαν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου θα λάβουν τις βαθμολογίες τους και μέσω γραπτού μηνύματος (SMS).

Φυσικά, διατηρείται και η παραδοσιακή διαδικασία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στα σχολεία. Οι πίνακες βαθμολογίας θα αναρτηθούν σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας, περιλαμβάνοντας αποκλειστικά τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τις βαθμολογικές του επιδόσεις ανά μάθημα, χωρίς την αναγραφή προσωπικών στοιχείων.

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Μετά την σημερινή ανακοίνωση των βαθμολογιών, η διαδικασία εισέρχεται στην επόμενη και καθοριστική φάση, εκείνη της συμπλήρωσης και υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Ιουλίου.

Οι Βάσεις Εισαγωγής 2026 για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα αναμένεται να ανακοινωθούν στα τέλη Ιουλίου, οπότε και οι υποψήφιοι θα μάθουν σε ποια σχολή εισάγονται.