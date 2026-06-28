Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει πως «ο απερχόμενος πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μπροστά του λαμπρή καριέρα ως κυριακάτικος ευθυμογράφος. Απόδειξη, η σημερινή του ανάρτηση με την οποία μας παραπέμπει σε 48σέλιδη προεκλογική μπροσούρα με τα «επιτεύγματα» της εξαετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Του προτείνουμε να προσθέσει άλλες 24 σελίδες με τα κατορθώματά του απέναντι στην εκτόξευση της ακρίβειας: Πώς άφησε τις τιμές να εκτοξευτούν, πώς επέτρεψε στα καρτέλ να κάνουν πάρτι, πώς (νομίζει ότι) κορόιδεψε τους πάντες με τα κάθε λογής pass, πώς μετέτρεψε την εύρεση σπιτιού προς ενοικίαση σε αστικό σαφάρι. Ο κατάλογος είναι ατελείωτος.

Και μετά, ας προσθέσει άλλες τόσες με τις επιδόσεις του σε σκάνδαλα. Ενδεικτικά: ΟΠΕΚΕΠΕ 1 και 2, υποκλοπές, σκόιλ ελικικού, αλματώδης αύξηση των γαλάζιων ακρίδων, λίστα Ασημακοπούλου, μπάζωμα στα Τέμπη…

Όσο κι αν προσπαθεί, η κυβέρνηση της ΝΔ δεν μπορεί να αντιστρέψει όσα ζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους.

Μιλάει για «παραγωγική Ελλάδα», αλλά όλοι βλέπουν την ερήμωση της υπαίθρου και τη συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης. Για «πράσινη Ελλάδα», ενώ βαθαίνει η εξάρτηση από το φυσικό αέριο. Για «κοινωνική» και «δίκαιη» χώρα, ενώ υπονομεύει το ΕΣΥ, προωθεί την προσχηματική «αξιολόγηση», υπονομεύει το Κράτος Δικαίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η κυβέρνηση της ΝΔ δεν φτιάχνει μια «ισχυρή Ελλάδα», αλλά μια χώρα υποχείριο των ισχυρών, πρόθυμο αγοραστή εξοπλιστικών συστημάτων χωρίς μακρόπνοο σχεδιασμό και χωρίς πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική.

Ας αφήσει τα φτηνά διαφημιστικά κόλπα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πόρτα της εξόδου είναι ορθάνοιχτη για τον ίδιο και την παράταξή του, όσο γρηγορότερα τη διαβεί τόσο καλύτερα για τη χώρα».

Η ανάρτηση Μητσοτάκη

Υπενθυμίζεται πως τη συμπλήρωση τριών ετών από την εκλογική νίκη της ΝΔ το 2023 αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του κατά την οποία κάνει απολογισμό του έργου που έχει γίνει σε αυτό το χρονικό διάστημα αλλά και από το 2019 όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας.

«Την εβδομάδα που πέρασε συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από την ανανέωση της εμπιστοσύνης των πολιτών το 2023 και σε λίγες μέρες επτά χρόνια από τότε που οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μας ανέθεσαν, για πρώτη φορά το 2019, την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. Προσπαθώ καθημερινά να τιμώ αυτήν την εντολή. Ξέρω ότι οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις των πολιτών είναι υψηλές κι ότι δεν καταφέρνουμε πάντα να ανταποκριθούμε σε αυτές. Ωστόσο, από το 2019 η πατρίδα μας έχει καταγράψει αδιαμφισβήτητη πρόοδο σε πολλά πεδία πολιτικής. Γι' αυτό και σήμερα αντί του καθιερωμένου εβδομαδιαίου απολογισμού του κυβερνητικού έργου επέλεξα να μοιραστώ μαζί σας πόσο έχει προοδεύσει η πατρίδα μας από το 2019 έως σήμερα. Με τρόπο μετρήσιμο και τεκμηριωμένο», τονίζει ο πρωθυπουργός.

Και σημειώνει: «Δεν πιστεύω ότι οι πολίτες αποφασίζουν με βάση μόνο έναν απολογισμό. Κοιτούν -και σωστά- κυρίως μπροστά. Απαιτούν από εμάς να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι. Όμως, η συνέπεια που συνδέει τις δεσμεύσεις με τα αποτελέσματα που κάνουν λίγο καλύτερη τη ζωή των πολιτών καθημερινά είναι αυτή που χτίζει την εμπιστοσύνη. Αυτό θέλουμε να είναι και το μεγαλύτερο συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Προσπαθούμε καθημερινά να είμαστε μια κυβέρνηση που αποδεικνύει στην πράξη ότι υλοποιεί σχεδόν το σύνολο των δεσμεύσεών της. Εννέα στις δέκα προεκλογικές μας δεσμεύσεις από το 2023 έχουν ήδη γίνει πράξη ή βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης. Και αυτό είναι ο καλύτερος δείκτης αξιοπιστίας».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει ότι «μέσα σε αυτά τα επτά χρόνια, η Ελλάδα άλλαξε σε πολλά» και επισημαίνει: «Από την οικονομία και την απασχόληση μέχρι την ψηφιακή λειτουργία του κράτους, την υγεία, την παιδεία και την ενίσχυση της άμυνας. Ξέρω καλά ότι δεν λύθηκαν όλα. Υπάρχουν ακόμη προβλήματα που δοκιμάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και γι' αυτά συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με την ίδια επιμονή. Όμως απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση. Τις δεσμεύσεις που μετατρέπονται σε χειροπιαστό αποτέλεσμα».

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