«Κλείδωσε» η αυριανή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων – Πού μπορούν να δουν τους βαθμούς τους οι υποψήφιοι στα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Ειδικότητας.

Τέλος στην αυριανή αγωνία για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2026 έβαλε το Υπουργείο Παιδείας καθώς με δελτίο Τύπου που εξέδωσε έδωσε την ακριβή ώρα που θα εκκινήσει η διαδικασία δημοσίευσης των βαθμολογιών.

Από τις προηγούμενες μέρες είχε γνωστοποιηθεί ότι η ανακοίνωση δρομολογείται για την Πέμπτη 25 Ιουνίου όμως δεν είχε προκαθορισθεί η ώρα που θα ενεργοποιηθεί τόσο η πλατφόρμα των αποτελεσμάτων όσο και το χρονοδιάγραμμα της αποστολής των μηνυμάτων SMS στα κινητά των υποψηφίων τόσο των Γενικών όσο και των Επαγγελματικών Λυκείων. Νωρίς σήμερα το μεσημέρι το χρονοδιάγραμμα δημοσιοποιήθηκε και έτσι πλέον τα μάτια είναι στραμμένα στο μεσημέρι της Πέμπτης στις 13:00.

Ειδικότερα όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, αύριο μετά τις 13:00, θα δοθούν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των Πανελληνίων. Οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν σε όλα τα λύκεια της χώρας, με ανωνυμοποιημένες καταστάσεις που θα περιλαμβάνουν μόνο τον κωδικό υποψηφίου και τα βαθμολογικά στοιχεία ανά μάθημα.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να δουν τα αποτελέσματά τους ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας https://results.it.minedu.gov.gr. Η πρόσβαση γίνεται με την εισαγωγή του οκταψήφιου κωδικού υποψηφίου και των τεσσάρων πρώτων χαρακτήρων από το επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο και μητρώνυμο, με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Επιπρόσθετα όσοι μαθητές είχαν υποβάλει σχετική αίτηση, θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με SMS στο κινητό τους τηλέφωνο μετά τις 13:00 θα λάβουν το πολυπόθητο μήνα με τις βαθμολογίες τους σε κάθε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων αξίζει να σημειωθεί ότι αύριο είναι προγραμματισμένα να ανακοινωθούν μόνο τα αποτελέσματα στα μαθήματα Ειδικότητας και Προσανατολισμού όπως και τα Γενικής Παιδείας. Όσοι υποψήφιοι εξετάστηκαν σε ένα ή περισσότερα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα θα λάβουν σε δεύτερο χρόνο εντός των πρώτων ημερών του Ιουλίου τα αντίστοιχα αποτελέσματα για τα μαθήματα αυτά. Εξάλλου αύριο, οι υποψήφιοι εξετάζονται στο τελευταίο ειδικό μάθημα αυτό των Ισπανικών.

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Μετά την ανακοίνωση των βαθμών, ακολουθεί η υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου στις αρχές Ιουλίου, και στα τέλη Ιουλίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές.

Πανελλήνιες 2026: Πώς θα υπολογίσετε τα μόρια

Το υπουργείο Παιδείας έχει αναπτύξει ειδική εφαρμογή για τον υπολογισμό των μορίων τους. Εισάγοντας τους βαθμούς που πήραν σε κάθε μάθημα στη συγκεκριμένη εφαρμογή, οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν αυτόματη ενημέρωση για το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνουν σε κάθε Τμήμα/Σχολή του Επιστημονικού Πεδίου ή Τομέα που ανήκουν. Στην ίδια εφαρμογή οι υποψήφιοι θα καταφύγουν για να υπολογίσουν και το σύνολο των μορίων, αφού ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Ειδικών Μαθημάτων. Σε ό,τι αφορά στον τρόπο υπολογισμού του συνολικού αριθμού των μορίων, οι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν τους γραπτούς βαθμούς τους στα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού στην οποία ανήκουν. Ο κάθε βαθμός πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο Συντελεστή Βαρύτητας. Τα τέσσερα γινόμενα προστίθενται. Το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί χίλια. Με αυτό τον τρόπο, προκύπτει ο συνολικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος.

Η ειδική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας για υπολογισμό των μορίων βρίσκεται ΕΔΩ.

«Συγχαρητήρια για την προσπάθεια, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα των βαθμολογιών»

Παραμονές της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2026 η Πέννυ Γρίβα Φιλόλογος – Συγγραφέας εκδ. Upbility μέσω του Dnews στέλνει το δικό της μήνυμα ενθάρρυνσης προς όλους τους υποψηφίους, υπενθυμίζοντας ότι η αξία ενός ανθρώπου δεν καθορίζεται από έναν βαθμό ή ένα αποτέλεσμα.

Όπως σημειώνει «αύριο δεν ανακοινώνονται απλώς βαθμοί. Κλείνει ένας δύσκολος κύκλος και ανοίγει ένας καινούργιος.Χιλιάδες νέοι και νέες θα κοιτάξουν μια οθόνη με την καρδιά να χτυπά δυνατά. Για κάποιους, οι βαθμοί θα είναι η δικαίωση ενός ονείρου. Για άλλους, ίσως να μην είναι το αποτέλεσμα που περίμεναν. Όμως υπάρχει μια αλήθεια που δεν αλλάζει. Κανένας αριθμός δεν μπορεί να μετρήσει την αξία ενός ανθρώπου. Οι Πανελλήνιες ήταν μια δύσκολη διαδρομή. Μήνες γεμάτοι ξενύχτια, άγχος, θυσίες, αγωνία, ελπίδα και αμέτρητες ώρες προσπάθειας. Και μόνο το ότι φτάσατε μέχρι εδώ αξίζει τον σεβασμό όλων μας.

Γι’ αυτό, σήμερα αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Όχι μόνο σε εκείνα που αύριο θα πανηγυρίσουν, αλλά και σε εκείνα που ίσως χρειαστούν λίγο περισσότερο χρόνο για να χαμογελάσουν ξανά. Γιατί όλοι δώσατε μια δύσκολη μάχη, και όσοι αγωνίζονται με αξιοπρέπεια είναι ήδη νικητές. Αν αύριο το αποτέλεσμα είναι αυτό που ονειρευόσασταν, χαρείτε το με όλη σας την καρδιά. Αν όμως δεν είναι, μην αφήσετε ποτέ έναν βαθμό να σας πείσει ότι τα όνειρά σας τελείωσαν. Η ζωή δεν καθορίζεται από μία στιγμή ούτε από ένα αποτέλεσμα. Συχνά, οι πιο όμορφες διαδρομές ξεκινούν από μια απογοήτευση που μετατράπηκε σε δύναμη.

Οι Πανελλήνιες είναι ένας σημαντικός σταθμός, όχι όμως ο τελικός προορισμός. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι προς την επιτυχία, πολλές δεύτερες ευκαιρίες και αμέτρητοι τρόποι να φτάσει κανείς εκεί όπου πραγματικά θέλει. Αύριο, λοιπόν, ας γιορτάσουμε πάνω απ’ όλα την προσπάθεια. Γιατί αυτή είναι που χτίζει χαρακτήρες, διαμορφώνει ανθρώπους και ανοίγει δρόμους. Καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά. Να θυμάστε πάντα πως οι βαθμοί γράφονται σε ένα χαρτί. Η αξία σας, όμως, γράφεται κάθε μέρα μέσα από το ήθος, την επιμονή, την ανθρωπιά, την καλοσύνη και την πίστη στα όνειρά σας. Και αυτά… δεν βαθμολογούνται ποτέ.»