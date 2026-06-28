Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στα τέλη Αυγούστου, πριν από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Με ορίζοντα τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις επόμενες εθνικές εκλογές, η κυβέρνηση επιταχύνει τον σχεδιασμό ενός εκτεταμένου πακέτου φορολογικών ελαφρύνσεων και εισοδηματικών ενισχύσεων, το οποίο θα αποτελέσει τον βασικό άξονα της οικονομικής πολιτικής της έως το 2030. Το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται μέτρα που αφορούν επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς, συνταξιούχους και ιδιοκτήτες ακινήτων, με αιχμή τη μείωση της προκαταβολής φόρου, τις αλλαγές στο τεκμαρτό εισόδημα, τις παρεμβάσεις στη φορολογία των ενοικίων και τις ενισχύσεις για τα νοικοκυριά. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στα τέλη Αυγούστου, πριν από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, που αναμένεται να αποτελέσουν το πολιτικό και οικονομικό στίγμα της επόμενης περιόδου.

Μετά τις φοροελαφρύνσεις που εφαρμόστηκαν στις αρχές του έτους και τα δύο πακέτα στήριξης ύψους 800 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων σε τρόφιμα και ενέργεια, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου μέτρων τετραετούς διάρκειας. Σε αυτό θα περιλαμβάνονται μειώσεις φόρων και εισφορών, παρεμβάσεις στην αγορά κατοικίας, μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις και ενισχύσεις για τα νοικοκυριά.

Στο επίκεντρο βρίσκονται μισθωτοί, επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται ήδη τα σενάρια για τις φορολογικές ελαφρύνσεις και τις ενισχύσεις του 2027, επιχειρώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στις ανάγκες της αγοράς και στις πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά από την ακρίβεια, τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος και το στεγαστικό πρόβλημα.

Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκονται μόνιμες φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, με βασικές παρεμβάσεις τη μείωση της προκαταβολής φόρου και διορθωτικές κινήσεις στο τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών. Παράλληλα, εξετάζονται μέτρα για την αγορά κατοικίας και τη φορολογία των εισοδημάτων από ενοίκια.

ΔΕΘ και μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί

Ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για τις φοροελαφρύνσεις και τις ενισχύσεις του επόμενου έτους υπολογίζεται σήμερα σε 1,15 δισ. ευρώ. Από αυτά, το 1 δισ. ευρώ προέρχεται από την υπέρβαση του πρωτογενούς πλεονάσματος του 2025, ενώ 150 εκατ. ευρώ προέρχονται από τον «κουμπαρά» των 200 εκατ. ευρώ που είχε δημιουργηθεί για ενδεχόμενα μέτρα στήριξης, ανάλογα με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

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Στο πακέτο της ΔΕΘ θα περιληφθούν και μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί ή ενταχθεί στον κυβερνητικό σχεδιασμό για το 2027. Μεταξύ αυτών είναι η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, που ενδέχεται να ξεπεράσει τα 950 ευρώ, η νέα αύξηση των αποδοχών στο Δημόσιο λόγω της αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού, η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων, η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για περίπου 500.000 συνταξιούχους και η νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5%.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στους ελεύθερους επαγγελματίες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η μείωση της προκαταβολής φόρου θεωρείται μία από τις βασικές παρεμβάσεις που εξετάζονται. Σήμερα η προκαταβολή ανέρχεται στο 80% για τα νομικά πρόσωπα και στο 55% για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Στο υπουργείο Οικονομικών εκτιμούν ότι, όσο ενισχύονται τα ψηφιακά εργαλεία ελέγχου και περιορίζεται η φοροδιαφυγή, τόσο αποδυναμώνεται η ανάγκη διατήρησης τόσο υψηλών ποσοστών προκαταβολής.

ΔΕΘ και τεκμαρτό εισόδημα

Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης ο επανασχεδιασμός του τεκμαρτού εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών. Στην κυβέρνηση καταγράφονται δύο τάσεις: η πρώτη υποστηρίζει ριζικές αλλαγές με στόχο ουσιαστική ελάφρυνση των επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ η δεύτερη προκρίνει στοχευμένες διορθώσεις χωρίς πλήρη κατάργηση του μέτρου, ώστε να διατηρηθούν τα πρόσθετα έσοδα που αποφέρει στον κρατικό προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, πλήρης κατάργηση του τεκμαρτού συστήματος δεν θεωρείται πιθανή σε αυτή τη φάση, ωστόσο αναγνωρίζεται η ανάγκη επανασχεδιασμού. Παράλληλα, εξετάζονται η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος των 1.000 ευρώ και η μείωση της προκαταβολής φόρου, η οποία για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα μπορούσε να υποχωρήσει στο 40% ή και χαμηλότερα, ενώ για τα νομικά πρόσωπα ενδέχεται να μειωθεί κάτω από το 60%.

Στο πεδίο της κατοικίας, η κυβέρνηση εξετάζει νέα ελάφρυνση στη φορολογία των εισοδημάτων από ενοίκια, με στόχο να δηλωθούν περισσότερα πραγματικά εισοδήματα και να δοθούν κίνητρα για επιστροφή ακινήτων στη μακροχρόνια μίσθωση. Ένα από τα σενάρια προβλέπει μείωση του πρώτου συντελεστή 15% για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ ετησίως.

Την ίδια ώρα, τα μέτρα που αφορούν μισθωτούς και συνταξιούχους φαίνεται ότι θα κριθούν από τον τελικό δημοσιονομικό χώρο. Η κυβέρνηση αφήνει για την τελευταία φάση τις αποφάσεις για εισοδηματικές ενισχύσεις, ενώ απορρίπτεται, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το ενδεχόμενο επαναφοράς 13ης σύνταξης και 13ου μισθού στο Δημόσιο, καθώς το συνολικό κόστος εκτιμάται κοντά στα 4 δισ. ευρώ ετησίως.

Αντί αυτού, εξετάζεται η ενίσχυση των συνταξιούχων μέσω αύξησης της ετήσιας παροχής που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο. Ένα από τα σενάρια προβλέπει διπλασιασμό της ενίσχυσης από τα 300 στα 600 ευρώ, χωρίς να δημιουργείται μεγάλο δημοσιονομικό βάρος.

Η πρώτη αξιολόγηση του πακέτου αναμένεται στα τέλη Ιουλίου, ενώ η οριστικοποίηση των βασικών μέτρων τοποθετείται στις αρχές Αυγούστου. Έως τα τέλη του ίδιου μήνα, το συνολικό σχέδιο θα παραδοθεί στον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα λάβει τις τελικές αποφάσεις για το τι θα ανακοινώσει από το βήμα της ΔΕΘ.