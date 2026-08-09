Τα μηνύματα του Θανάση Κοντογεώργη.

Το κυβερνητικό «καλάθι» της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης κυριάρχησε στη συνέντευξη που έδωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, στο ΕΡΤnews.

Πριν από αυτό, όμως, ο υφυπουργός κατέθεσε στοιχεία για το εν εξελίξει τουριστικό ρεύμα, υπογραμμίζοντας, με αυτόν τον τρόπο, τη θετική πορεία του ελληνικού τουρισμού: «Το πρώτο πεντάμηνο που είχαμε επίσημα στοιχεία, στις ταξιδιωτικές εισπράξεις είμαστε πάνω κατά 25% και στις αφίξεις κατά 20%».

Αλλάζοντας θέμα, για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παρατήρησε πως «πάντοτε ήταν ένα ορόσημο και ειδικά αυτή του 2026 που είναι και η τελευταία πριν τις επόμενες εκλογές. Είναι ένα ευρύτερο ορόσημο σε σχέση με την οικονομική πολιτική που προτείνει η κυβέρνηση για τα επόμενα χρόνια. Αρκετοί θα δουν τους εαυτούς τους μέσα από τα μέτρα».

Όμως, συμπλήρωσε, «έρχεται σε συνέχεια μιας οικονομικής πολιτικής που με τον κόπο του ελληνικού λαού και την προσπάθεια της κυβέρνησης δημιουργούνται συνθήκες ανάπτυξης στη χώρα. Η δική μας μέριμνα είναι αυτό το μέρισμα ανάπτυξης να επιστρέφεται με δίκαιο και αναλογικό τρόπο στην ελληνική κοινωνία».

«Προφανώς οι ανάγκες είναι πολλές: Σε συνταξιούχους, σε οικογένειες με παιδιά, στις επιχειρήσεις, στα φυσικά πρόσωπα. Πέρυσι υπερέβημεν κάποιες προσδοκίες», ανέφερε ο κ. Κοντογεώργης και πρόσθεσε: «Σε αυτόν το δρόμο θα συνεχίσουμε. Πάντα έχουμε στο μυαλό μας -και αυτό αφορά και αυτήν τη ΔΕΘ- αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη».

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Και, βάζοντας στο τραπέζι διάφορες παραμέτρους (δημοσιονομικός χώρος, υποχρεώσεις, πλεονάσματα, ρήτρα διαφυγής για ενεργειακούς λόγους), έκανε γνωστό ότι «οι οριστικές αποφάσεις θα είναι στο τέλος του μήνα και αυτές θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ».

Με αφορμή δε, σχετική ερώτηση, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ διεμήνυσε ότι «η φετινή ΔΕΘ είναι προεκλογική αλλά δεν είναι παροχολογική». Αφού αναγνώρισε τις δυσκολίες με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη μερίδα των πολιτών, σημείωσε πως «το τελευταίο διάστημα υπάρχει συνεχής αύξηση των εισοδημάτων που δεν "εισπράττεται" πλήρως από τους συμπολίτες μας γιατί υπάρχει ο βραχνάς της ακρίβειας». Θέμα (η ακρίβεια) το οποίο είναι «ένα ανοιχτό και συνεχές μέτωπο για εμάς».

Ακολούθως έβαλε και δύο ...αστερίσκους στη συζήτηση: Ότι αυτή η κυβέρνηση πρώτον δεν εφαρμόζει πολιτικές με αντιαναπτυξιακό χαρακτήρα και δεύτερον δεν παίρνει πίσω αυτά τα οποία τάζει.

Άλλωστε, τόνισε «αν κάτι έχει χαρακτηρίσει αυτήν την κυβέρνηση δεν είναι η επιδοματική λογική, αλλά το ότι όποιο μέτρο έχει ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, έχει μόνιμο χαρακτήρα: Για τους συνταξιούχους, τους υπερήλικες ασφαλισμένους, για τους νέους, για όλους. Αυτή θα είναι η λογική των μέτρων της ΔΕΘ».

Σύμφωνα με την κυβερνητική προσέγγιση, «ο μόνος τρόπος να αντιπαλέψουμε κάτι που δεν υπάρχει μόνο στη χώρα μας, τον πληθωρισμό, είναι η συνεχής βελτίωση των εισοδημάτων δίνοντας βέβαια και συνεχή μάχη κατά της ακρίβειας».

Ερωτηθείς, όμως, για τη 13η σύνταξη, ο κ. Κοντογεώργης έκανε λόγο εν πρώτοις για «σημαντικές, άδικες περικοπές την περίοδο των μνημονίων» και συμπλήρωσε την απάντησή του λέγοντας: «Αν, όμως, πρέπει να εμπιστευθούμε κάποιον για το μέλλον είναι αυτήν την κυβέρνηση. Από το 2019 και μετά υπάρχει μια ειδική μέριμνα προς τους συνταξιούχους».

Μάλιστα, σε αυτό το σημείο παρέθεσε σειρά πολιτικών υπέρ των συνταξιούχων: «Δόθηκε το δικαίωμα της εργασίας (περίπου 400.000 συνταξιούχοι εργάζονται). Η εισφορά αλληλεγγύης μειώθηκε. Δόθηκαν πραγματικές αυξήσεις από το 2022 και μετά».

Από την άλλη, αναγνώρισε ότι «προφανώς οι ανάγκες είναι πολύ περισσότερες», αλλά, διαβεβαίωσε, «η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι είναι δυνατό, στο μέτρο που μπορεί και ο προϋπολογισμός μπορεί να υποστηρίξει». Συνεπώς, «θα κινηθούμε στον άξονα των πραγματικών, ρεαλιστικών αυξήσεων όπως με την κατάργηση της προσωπικής διαφορά από 1.1.27, τη ρύθμιση με τις συντάξεις χηρείας» κ.ά. Και, εν κατακλείδι, «υπάρχει ένα πλέγμα μέτρων για τους συνταξιούχους που θα ενισχυθεί και σε αυτήν τη ΔΕΘ».

Κατά την άποψη του υφυπουργού, τα κόμματα πρέπει να συμφωνούν στις αντικειμενικές δυνατότητες της οικονομίας και «με πολιτικό πολιτισμό να πάμε στις εκλογές». Εν τούτοις, «ξέρουμε ότι δεν είναι πολύ εφικτό. Η κυβέρνηση ποτέ δεν θα συμβάλει σε κλίμα τοξικότητας. Η ένδεια επιχειρημάτων πολλές φορές έχει οδηγήσει στελέχη από διάφορες παρατάξεις σε τοξικό λόγο που πόρρω απέχει από τα σημαντικά και τα ουσιώδη που πρέπει να συζητάμε».

Η συνέντευξη έκλεισε με τις πυρκαγιές: «Η κυβέρνηση έκανε νωρίς μια αυτοκριτική και με τα διδάγματα της τραγωδίας στο Μάτι από μια άλλη κυβέρνηση, και μια παρατημένη Γραμματεία την αναβίβασε σε υπουργείο, που σήμερα είναι οργανωμένο, που έχει ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, δυνατότητες κ.ά.», επεσήμανε και συμπλήρωσε: «Δεν κοιτάμε την κλιματική κρίση με σταυρωμένα χέρια. Στο μέτρο του εφικτού έχουμε καταφέρει να ενισχύσει με ανθρώπινο δυναμικό το Πυροσβεστικό Σώμα (περισσότεροι 5.000 σε σχέση με το 2019)». Ταυτόχρονα υπάρχει «μεγαλύτερη διαθεσιμότητα εναέριων μέσων, ενώ έγινε επένδυση 700 εκατ. σε αντιπυρικές ζώνες».

Ακόμη, ο κ. Κοντογεώργης παρατήρησε ότι στο επίκεντρο της κλιματικής κρίσης είναι η Μεσόγειος και κάλεσε να δουν όλοι τι συνέβη σε Ισπανία και Γαλλία. «Πολλές φορές ο αγώνας είναι λίγο άνισος», συμπέρανε και παρέθεσε πολιτικές όπως καλύτερη συνεργασία Πυροσβεστικής με Αυτοδιοίκηση, πιο πολλοί πόροι για την Πολιτική Προστασία. «Ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό γίνεται και εδώ είμαστε και για να προλαβαίνουμε και να υποστηρίζουμε μετά», κατέληξε.