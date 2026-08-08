«Κυκλωτική κίνηση» από τον αρχηγό της ΕΛ.Α.Σ.

Στην Αμαλίας υπήρχε προβληματισμός για το εάν ο Αλέξης Τσίπρας θα μεταβεί στη ΔΕΘ πριν ή μετά τον πρωθυπουργό.

Η ΕΛΑΣ βλέπετε δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα και συνεπώς δεν υπάρχει καμία δεσμευτική ημερομηνία για την παρουσία της στο επίσημο πρόγραμμα στην Έκθεση.

Τελικά, αποφασίστηκε μια ...κυκλωτική κίνηση: Ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. σε ειδική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, προλαβαίνοντας τον πρωθυπουργό.. Και θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου την επόμενη Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ώστε να απαντήσει στα όσα θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου.

Αν μη τι άλλο ο Αλ. Τσίπρας αιφνιδιάζει...

Τ.Τε.