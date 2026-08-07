«Θα τα γευτείς όλα αν ξαναψηφίσεις τη Ν.Δ.» φαίνεται να είναι το κυβερνητικό μότο.

Αναχωρεί σήμερα ο πρωθυπουργός για ολιγοήμερες καλοκαιρινές διακοπές στην ιδιαίτερη πατρίδα του Κρήτη. Και μαζί του αναχωρούν επίσημα ή ανεπίσημα και οι περισσότεροι υπουργοί…

Το δεκαήμερο ανάπαυλας συνοδεύτηκε πριν και αναμένεται να συνοδευτεί και μετά την επιστροφή του Κ. Μητσοτάκη στην Αθήνα με μεγάλη δόση «εργασιοθεραπείας». Αυτό είναι άλλωστε το μήνυμα που θέλει να περάσει ο πρωθυπουργός στους πολίτες αλλά και στους υπουργούς του..

Ότι η κυβέρνηση παραμένει (ή πρέπει να δείξει ότι παραμένει) ακμαία. Κι ας έκλεισε 7 χρόνια στην εξουσία... Και ότι μπορεί να αντέξει άλλο ένα δεκάμηνο κυβερνητικής... ορθοπεταλιάς.

Μήνυμα «εργασιοθεραπείας»...

Μόνο το τελευταίο 24ωρο ο πρωθυπουργός ενώ ετοίμαζε βαλίτσες έβαλε δύο συσκέψεις. Μία για τον νέο μηχανισμό επιδοτήσεων που έστησε η ΑΔΑΕ υποκαθιστώντας τον «αμαρτωλό» ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελπίζοντας ότι οι έντιμοι αγρότες που αδικήθηκαν όλα τα τελευταία χρόνια από το κύκλωμα διαφθοράς στον Οργανισμό θα αρχίσουν να ξεθυμώνουν. Και ότι θα ξεχάσουν τα «χεράτα» τους «φραπέδες» και τους Προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ που παρανομούσαν σε βάρος τους.

«Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο αιχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού» δήλωσε ο Κ. Μητσοτάκης θέτοντας ως κεντρική προτεραιότητα της επόμενης τετραετίας τη μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα.

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Όταν η αδυναμία γίνεται... στυλ

Φυσικά το να υποστηρίζει μία κυβέρνηση -στις μέρες της οποίας λειτουργούσε το κύκλωμα διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ- ότι κατάφερε να το εξαλείψει θυμίζει περισσότερο μία κυβέρνηση που θέλει να κάνει την αδυναμία της... στυλ παρά κυβέρνηση που τα βάζει με την διαφθορά. Έστω και έτσι πάντως ο Κ. Μητσοτάκης θα έχει να λέει ότι άλλαξε την κατάσταση έστω και με καθυστέρηση. Ποντάροντας ότι κάποιοι αγρότες-ψηφοφόροι της Ν.Δ. θα συμμεριστούν την άποψη του.

Βιομηχανία, μετρό και νοσοκομεία

Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης μετείχε και σε σύσκεψη για την βιομηχανία. Όπου και εκεί έθεσε ως ορόσημο την προτεραιότητα που θα δώσει στον κλάδο την επόμενη τετραετία.

Ενώ επιστρέφοντας από τα Χανιά έχει προγραμματίσει να εγκαινιάσει το νέο κομμάτι του μετρό στη Θεσσαλονίκη αλλά και κάποιες νέες πτέρυγες σε νοσοκομείο της Καβάλας.

Το σχέδιο της ΔΕΘ

Φωτίζοντας με όλες αυτές τις κινήσεις όλο και περισσότερο το σχέδιο του για την ΔΕΘ.

Να επιχειρήσει να μπλέξει το πακέτο παροχών της ΔΕΘ για το 2027 με ένα ευρύτερο προεκλογικό πακέτο παροχών ή υποσχέσεων για όλη την επόμενη τετραετία.

Δημιουργώντας την εντύπωση ότι άμεσα θα πέσουν στην αγορά σχεδόν 3 δις!

Πως θα... αυγατίσει το πακέτο παροχών

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το αίτημα του υπουργείου Οικονομικών στην Κομισιόν για επέκταση της ρήτρας διαφυγής στα ενεργειακά. Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews η κυβέρνηση προσδοκά να ρίξει στην αγορά 1 δις (εάν επιτρέψει η κομισιόν να αποδεσμευτούν εθνικοί πόροι από τα υπερπλεονάσματα) την επόμενη τριετία μόνο για έργα που θα αφορούν ενεργειακή αναβάθμιση. Από «μπαταρίες» αποθήκευσης ρεύματος για την συσσώρευση ηλιακής ενέργειας που σήμερα πάει χαμένη μέχρι την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σε δημόσια νοσοκομεία σχολεία και δημόσια κτήρια με απώτερο στόχο την ενεργειακή αυτονομία τους. Και κάπως έτσι ο πρωθυπουργός θα μπορεί από το βήμα της ΔΕΘ να υποσχεθεί στους πολίτες ότι στο τέλος της επόμενης τετραετίας θα μειωθούν ακόμη και οι οικιακοί λογαριασμοί ρεύματος.

Πώς το 1,4 δισ. θα γίνει 2,4 δισ. παροχών

Και επίσης έτσι θα μπορέσει να ..αυγατίσει το πακέτο παροχών που θα παρουσιάσει. Προσθέτοντας στο 1,4 δισ. για μέτρα που θα αφορούν τους πολίτες και το 1 δισ. για ενεργειακά μέτρα που θα γίνουν σε βάθος τριετίας. Με τον κυβερνητικό «μπουναμά» να φθάνει τα 2,4 δισ.. Και βλέπουμε..

Ψάχνουν για μέτρα για τα target group της Ν.Δ

Και επειδή τα ενεργειακά μέτρα δεν... τρώγονται στο υπουργείο Οικονομικών ψάχνουν απεγνωσμένα να βρουν παροχές που να ακουμπάνε άμεσα τους πολίτες. Τουλάχιστον τις εκλογικές ομάδες στις οποίες στοχεύει η Ν.Δ. Ελεύθερους επαγγελματίες, δημόσιους υπαλλήλους, συνταξιούχους, νέους και οικογένειες. Ενώ αναζητούνται έξυπνες ιδέες και για τους επιχειρηματίες στον χώρο της εστίασης που διαμαρτύρονται για αβάσταχτα κόστη. Τα οποία φυσικά μετακυλείονται στους καταναλωτές.

Η «ψήφος – πακέτο»

Μπερδεύοντας έτσι τα άμεσα μέτρα με τα βραχυπρόθεσμα η κυβέρνηση έχει στόχο να δημιουργήσει στην κοινή γνώμη την μεγάλη προσδοκία, αλλά ταυτόχρονα και το μεγάλο εκλογικό δίλημμα. Ότι τα βραχυπρόθεσμα και τα μακροπρόθεσμα μέτρα πάνε «πακέτο».

«Θα τα γευτείς όλα αν ξαναψηφίσεις τη Ν.Δ.» φαίνεται να είναι το κυβερνητικό μότο.

Και στο βάθος το εκλογικό δίλημμα

Και μέσα σε αυτή την σκόπιμη σύγχυση των κυβερνητικών εξαγγελιών σε βάθος τετραετίας η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να εγκλωβίσει την ψήφο των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της. Όσων τουλάχιστον θα ασπαστούν το δίλημμα «αν όχι ο Μητσοτάκης τότε ποιος;»

Αφού μέχρι στιγμής η αντιπολίτευση μοιάζει ανίκανη να κεφαλαιοποιήσει αποτελεσματικά την δυσφορία του κόσμου. Παρότι έχει αποεπενδύσει σε μεγάλο βαθμό την ψήφο της από την Ν.Δ