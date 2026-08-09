Οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή.

Σημαντικές καθυστερήσεις και μεγάλες ουρές οχημάτων καταγράφονται σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου, στο τελωνείο των Ευζώνων, με την αυξημένη κίνηση να εντοπίζεται αυτή τη φορά στο ρεύμα εξόδου από την Ελλάδα.

Κατά τις μεσημεριανές ώρες, η αναμονή για τους οδηγούς που επιχειρούν να περάσουν τα σύνορα ξεπερνά τη μία ώρα, καθώς εκατοντάδες οχήματα έχουν συγκεντρωθεί στις πύλες εξόδου.

Η αυξημένη κίνηση συνδέεται με την επιστροφή ταξιδιωτών προς χώρες των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης, μετά την παραμονή τους στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή, καθώς στις λωρίδες εξόδου έχουν σχηματιστεί ουρές και η διέλευση πραγματοποιείται με καθυστερήσεις. Η χρονική συγκυρία, στην καρδιά της θερινής περιόδου και λίγες ημέρες πριν από τον Δεκαπενταύγουστο, διατηρεί ιδιαίτερα αυξημένη την κίνηση στα βασικά συνοριακά περάσματα της χώρας.

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Αντίστροφη εικόνα σε σχέση με το Σάββατο

Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στους Ευζώνους είναι ουσιαστικά αντίστροφη από εκείνη που είχε καταγραφεί το Σάββατο.

Χθες, η μεγαλύτερη πίεση εντοπιζόταν στο ρεύμα εισόδου προς την Ελλάδα, καθώς ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός ταξιδιωτών κατευθυνόταν προς ελληνικούς προορισμούς. Και τότε οι καθυστερήσεις είχαν ξεπεράσει τη μία ώρα, με μεγάλες ουρές οχημάτων να δημιουργούνται πριν από τον συνοριακό σταθμό.

Σήμερα, το μεγαλύτερο βάρος έχει μεταφερθεί στην έξοδο, καθώς πολλοί επισκέπτες ολοκληρώνουν τις διακοπές τους και παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής.