Κινητοποίηση των επίγειων δυνάμεων πυρόσβεσης για να τεθεί υπό έλεγχο το μέτωπο της φωτιάς.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοτύλη του Κιλκίς.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 40 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 15 πυροσβεστικών οχημάτων, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ, ενισχύοντας το έργο της πυρόσβεσης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες για τον άμεσο περιορισμό της φωτιάς, προκειμένου να αποτραπεί η επέκτασή της σε μεγαλύτερη έκταση. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή προς κατοικημένες περιοχές ή τραυματισμούς.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2084591533819400318}