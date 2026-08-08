Oι λιβελούλες πρέπει να ταξιδεύουν ανάμεσα σε ηπείρους, να αναπαράγονται με πληθυσμούς που βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και έτσι να διατηρούν μια κοινή παγκόσμια γονιδιακή δεξαμενή.

Έχει μήκος μόλις μερικά εκατοστά, ωστόσο μπορεί να πραγματοποιήσει ταξίδια που μοιάζουν αδιανόητα για ένα τόσο μικρό έντομο.

Η λιβελούλα Pantala flavescens, γνωστή ως «globe skimmer» ή «wandering glider», θεωρείται το έντομο που πραγματοποιεί τις μεγαλύτερες πτήσεις μεγάλων αποστάσεων στον κόσμο, διασχίζοντας ακόμη και ωκεανούς κατά τη διάρκεια των μεταναστεύσεών της.

Το εντυπωσιακό χαρακτηριστικό της επιβεβαιώθηκε το 2016 από ερευνητές του Rutgers University-Newark. Αντί να επιχειρήσουν να παρακολουθήσουν τις λιβελούλες- κάτι εξαιρετικά δύσκολο λόγω του μικρού μεγέθους τους- οι επιστήμονες αναζήτησαν τις απαντήσεις στο DNA τους.

Ανέλυσαν γενετικό υλικό από πληθυσμούς της Pantala flavescens που βρίσκονταν σε εξαιρετικά απομακρυσμένες περιοχές, μεταξύ των οποίων το Τέξας, ο ανατολικός Καναδάς, η Ιαπωνία, η Κορέα, η Ινδία και η Νότια Αμερική. Τα αποτελέσματα προκάλεσαν εντύπωση: τα γενετικά προφίλ τους παρουσίαζαν τόσο μεγάλες ομοιότητες, ώστε οι ερευνητές κατέληξαν ότι ουσιαστικά πρόκειται για έναν παγκόσμιο πληθυσμό.

Για να συμβαίνει αυτό, οι λιβελούλες πρέπει να ταξιδεύουν ανάμεσα σε ηπείρους, να αναπαράγονται με πληθυσμούς που βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και έτσι να διατηρούν μια κοινή παγκόσμια γονιδιακή δεξαμενή.

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Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η Pantala flavescens μπορεί να καλύπτει αποστάσεις τουλάχιστον 7.000 χιλιομέτρων, ξεπερνώντας κατά πολύ άλλα διάσημα μεταναστευτικά έντομα. Η πεταλούδα μονάρχης, για παράδειγμα, η οποία για χρόνια θεωρούνταν πρωταθλήτρια των μεταναστεύσεων, πραγματοποιεί ταξίδια περίπου 4.000 χιλιομέτρων προς κάθε κατεύθυνση.

Το μυστικό της λιβελούλας βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στο σώμα και στα φτερά της. Η κατασκευή τους επιτρέπει στο έντομο να γλιστρά στον αέρα και να εκμεταλλεύεται τα ρεύματα των ανέμων, περιορίζοντας την ενέργεια που χρειάζεται για να παραμείνει σε πτήση. Τα ταξίδια της μπορεί μάλιστα να συνεχίζονται από διαφορετικές γενιές: οι απόγονοι μεγαλώνουν μέσα σε λίγες εβδομάδες και συνεχίζουν τη διαδρομή από εκεί όπου σταμάτησαν οι προηγούμενες λιβελούλες.

Παρά την πρόοδο της επιστήμης, μεγάλο μέρος του ταξιδιού της Pantala flavescens εξακολουθεί να αποτελεί μυστήριο. Οι ερευνητές δεν έχουν χαρτογραφήσει πλήρως όλες τις μεταναστευτικές διαδρομές της, καθώς το μικροσκοπικό μέγεθός της δυσκολεύει τη χρήση συμβατικών συσκευών εντοπισμού.

Πηγή Τimes of Ιndia