Νέα μακροσκελής ανακοίνωση από πρώην στελέχη του Γραφείου Τύπου της Ελπίδας για την Δημοκρατία.

Νέα σκληρή ανακοίνωση με βαριές κουβέντες από πρώην στελέχη του γραφείου Τύπου της Ελπίδας για την Δημοκρατία. Τα συγκεκριμένα στελέχη σημειώνουν ότι «πλήθος Δελτίων Τύπου ουδέποτε δημοσιεύθηκαν, διότι δεν έλαβαν την έγκριση αυτής της στενής, και άσχετης με την πολιτική επικοινωνία, ομάδας λήψης αποφάσεων» και συνεχίζουν: «καλούμε την κα Γρατσία να δημοσιοποιήσει τα πρακτικά των σχετικών συζητήσεων στο Πολιτικό Συμβούλιο και τους σχετικούς διαλόγους στα τσατ συντονισμού της Επικοινωνίας. Αν συνεχίσει να ζητά γεγονότα και αποδείξεις, μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς για να την διευκολύνουμε. Τότε, με πλήρη διαφάνεια, θα μπορεί ο καθένας να κρίνει αν δικαιολογείται ο «αιφνιδιασμός» και η «έκπληξη» που υποδύεται κάθε τόσο η κα Γρατσία, για πολιτικές, οργανωτικές και επικοινωνιακές διαφωνίες, οι οποίες εκφραζόντουσαν εσωκομματικά εδώ και μήνες.

Η συνεχής εσωστρέφεια, τα τραγικά επικοινωνιακά λάθη, η στασιμότητα, η προχειρότητα στη ροή ενημέρωσης και οι σπασμωδικές δημόσιες αντιδράσεις, φέρουν φαρδιά πλατιά την υπογραφή της ίδιας της Μαρίας Γρατσία, του παλαιοκομματικού απολιθώματος Νίκου Γαλανού και δυστυχώς της ίδιας της Μαρίας Καρυστιανού, που ουδέποτε θέλησαν να ακούσουν τις συνεχείς επισημάνσεις των σφαλμάτων, από τη μεριά του τομέα Επικοινωνίας.

Η παρασκηνιακή υποκατάσταση του τομέα με ανθρώπους που ουδέποτε γνωρίσαμε και ποτέ δεν μας προτάθηκε να συνεργαστούμε μαζί τους, ήταν απλά το επιστέγασμα της απαξίωσης όσων διαφωνούσαμε με τις λανθασμένες επιλογές και ενοχλούσαμε με την γενικότερη κριτική στάση μας».

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Όταν σε μια προσπάθεια αποφυγής των απαντήσεων στις σαφείς πολιτικές ερωτήσεις, που έχουν καταθέσει δημόσια τα δεκάδες αποχωρήσαντα πρώην στελέχη της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», μοναδικά εργαλεία είναι η πολιτική σπέκουλα και τα ψεύδη, τότε γίνεται κατανοητό ότι κάποιοι είναι ανεπίδεκτοι μαθήσεως και ξένοι προς τη στοιχειώδη πολιτική αξιοπρέπεια.

Ο λόγος για την κα Μαρία Γρατσία (ενδεχομένως νέα ή μόνιμη εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος Καρυστιανού;), η οποία σε δύο δημόσιες εμφανίσεις της προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, με τη μέθοδο της δολοφονίας χαρακτήρων και της μετάθεσης ευθυνών. Δεν δίστασε, δε, να καταγγείλει, εμμέσως πλην σαφώς, «προσπάθεια επικοινωνιακού αποκλεισμού» του Κινήματος, από τους ανθρώπους που εθελοντικά προσέφεραν εκατοντάδες ώρες εργασίας προκειμένου να λειτουργήσει ο τομέας Επικοινωνίας και το υποτυπώδες, χωρίς τεχνικά μέσα ή πολυάριθμο προσωπικό, Γραφείο Τύπου της «Ελπίδας».

Η πραγματικότητα φυσικά είναι εντελώς διαφορετική και δεν θα είχαμε καμία όρεξη να αναφερθούμε λεπτομερώς σε αυτήν, αν η θρασύτατη προσπάθεια παραπληροφόρησης εκ μέρους της άτυπης αντι-προέδρου ή μήπως γενικής διαχειρίστριας (;) του κόμματος, δεν γινόταν τόσο προσβλητική.

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Όπως εδώ και δύο μήνες, από ιδρύσεως του κόμματος, είχε επισημανθεί αρμοδίως και επανειλημμένως, ο τομέας Επικοινωνίας ουδέποτε αφέθηκε να λειτουργήσει, καθώς συνεχώς προσέκρουε στον αυστηρό έλεγχο της ιδίας της κας Γρατσία και στις συνεχείς παρεμβάσεις του πολύ μικρού κύκλου μυστικοσυμβούλων της κας Καρυστιανού.

Πλήθος Δελτίων Τύπου ουδέποτε δημοσιεύθηκαν, διότι δεν έλαβαν την έγκριση αυτής της στενής, και άσχετης με την πολιτική επικοινωνία, ομάδας λήψης αποφάσεων.

Η ιστοσελίδα του Κινήματος, που είχε ετοιμαστεί από τον τομέα Επικοινωνίας και ήταν έτοιμη να λειτουργήσει αμέσως μετά την ίδρυση του κόμματος, ουδέποτε βγήκε στον «αέρα», διότι αποφασίστηκε να αλλαχθεί την τελευταία στιγμή το domain της με το σημερινό δύσχρηστο και να ανατεθεί στον μυστικοσύμβουλο Νίκο Γαλανό και συνεργάτες του.

Ο τομέας Επικοινωνίας και το Γραφείο Τύπου δεν έλαβαν ποτέ ούτε κωδικούς συντάκτη, προκειμένου να ανανεώνουν την ιστοσελίδα, ούτε είχαν εμπλοκή στη δημιουργία της, με αποτέλεσμα να μείνει πάνω από ένα μήνα «νεκρή» και στη συνέχεια να ενημερώνεται με τον «αραμπά». Οι προτάσεις που έγιναν από τους επαγγελματίες του τομέα, τόσο στο επίπεδο της στρατηγικής επικοινωνίας όσο και στις απλές διαδικασίες προβολής και ενημέρωσης, πήγαν στην συντριπτική τους πλειοψηφία στα σκουπίδια.

Με αποκορύφωμα τις απολύτως λανθασμένες επιλογές της ηγεσίας ότι δεν θα εκπροσωπούμαστε (έως εσχάτως, που επελέγη το αντίθετο) στα «μη ηθικά» ΜΜΕ και ότι θα «αποκρουστεί» η αποχώρηση των στελεχών στην Κρήτη με τους «καρμπόν» ψευδείς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς περί «αιφνιδιασμού», «δολιότητας» και απόπειρας παρεμπόδισης της έναρξης λειτουργίας της επίσημης ιστοσελίδας (!). Όπως και με ενθάρρυνση των ψευδών διαρροών ότι ο κ. Κοκοτσάκης είχε δεχθεί προτάσεις να είναι βουλευτής άλλου κόμματος.

Προς επίρρωσιν όλων των παραπάνω, καλούμε την κα Γρατσία να δημοσιοποιήσει τα πρακτικά των σχετικών συζητήσεων στο Πολιτικό Συμβούλιο και τους σχετικούς διαλόγους στα τσατ συντονισμού της Επικοινωνίας. Αν συνεχίσει να ζητά γεγονότα και αποδείξεις, μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς για να την διευκολύνουμε. Τότε, με πλήρη διαφάνεια, θα μπορεί ο καθένας να κρίνει αν δικαιολογείται ο «αιφνιδιασμός» και η «έκπληξη» που υποδύεται κάθε τόσο η κα Γρατσία, για πολιτικές, οργανωτικές και επικοινωνιακές διαφωνίες, οι οποίες εκφραζόντουσαν εσωκομματικά εδώ και μήνες.

Η συνεχής εσωστρέφεια, τα τραγικά επικοινωνιακά λάθη, η στασιμότητα, η προχειρότητα στη ροή ενημέρωσης και οι σπασμωδικές δημόσιες αντιδράσεις, φέρουν φαρδιά πλατιά την υπογραφή της ίδιας της Μαρίας Γρατσία, του παλαιοκομματικού απολιθώματος Νίκου Γαλανού και δυστυχώς της ίδιας της Μαρίας Καρυστιανού, που ουδέποτε θέλησαν να ακούσουν τις συνεχείς επισημάνσεις των σφαλμάτων, από τη μεριά του τομέα Επικοινωνίας.

Η παρασκηνιακή υποκατάσταση του τομέα με ανθρώπους που ουδέποτε γνωρίσαμε και ποτέ δεν μας προτάθηκε να συνεργαστούμε μαζί τους, ήταν απλά το επιστέγασμα της απαξίωσης όσων διαφωνούσαμε με τις λανθασμένες επιλογές και ενοχλούσαμε με την γενικότερη κριτική στάση μας.

Ένας πολύ στενός κύκλος αυλικών, κατάφερε μέσα σε ελάχιστο χρόνο, με παράλογη εμμονή σε αυτοκαταστροφικές επιλογές, να μετατρέψει ένα ευρύ Κίνημα Πολιτών που είχε όλες τις προϋποθέσεις να διεμβολίσει το πολιτικό σύστημα, σε ένα μικρό φοβικό αρχηγικό κόμμα. Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα και καλό είναι ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του απέναντί της...

Εκ του πρώην Γραφείου Τύπου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία».