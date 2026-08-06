«Είχαμε εισηγήσεις να μην εμφανιζόμαστε», είπε η Μαρία Γρατσία, «γι’ αυτό αποφασίσαμε την αναδιάρθρωση του Γραφείου Τύπου».

Ως μεμονωμένες χαρακτήρισε η Μαρία Γρατσία τις αποχωρήσεις που σημειώθηκαν το τελευταίο διάστημα στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ενώ, αναφερόμενη στην ανακοίνωση των «22», είπε πως «τους 11 δεν τους ξέρουμε καν».

Η στενή συνεργάτιδα της Μαρίας Καρυστιανού είπε ότι υπήρχαν εισηγήσεις –χωρίς να αναφέρει από ποιον– να μην εμφανίζονται η ίδια και η Μαρία Καρυστιανού στα ΜΜΕ και κατήγγειλε ότι υπήρχαν παράλληλες ζυμώσεις εντός του κόμματος.

«Όλοι πρέπει να δεχόμαστε την κριτική και τα ΜΜΕ. Οφείλουν να ελέγχουν τις πληροφορίες, γιατί έχουν ευθύνη απέναντι στο κοινό τους. Όλοι οι τίτλοι αυτοί εξυπηρετούν την κυβέρνηση. Κύμα αποχωρήσεων δεν υπάρχει, υπάρχουν μεμονωμένες αποχωρήσεις. Εγγράφονται πολλά μέλη στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η ανταπόκριση του κόσμου είναι τεράστια.

Υπήρχε μια σταθερή θέση ότι δεν θα συνεργαστούμε με κανένα κόμμα. Αυτό αποτέλεσε «μήλο έριδας» και ξεκίνησε διαδικασίες που αποκάλυψαν πολλά. Είχαμε τα πρώτα ρήγματα με δηλώσεις που ουσιαστικά δεν απέκλεισαν τις συνεργασίες. Υπάρχουν δηλώσεις του ίδιου προσώπου με γενικές αναφορές για ύποπτους συμβουλάτορες χωρίς να τους κατονομάσει. Είναι αναγκαία η κριτική, αλλά να μην ρίχνουμε μελάνι αορίστως. Φιλτράρω τις δηλώσεις για να καταλάβω αν πρόκειται για λάσπη ή όχι», είπε στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN και πρόσθεσε:

«Δεν έχουμε κανένα ρήγμα, δεν έχουμε τη λογική της ρήξης. Τους 11 δεν τους ξέρουμε καν. Δεν είναι πρόσωπα που γνωρίζουμε. Το ουσιώδες είναι ότι πάρα πολύ γρήγορα συντονίστηκαν. Ήταν στους κόλπους του κινήματος και μετά τη δήλωσή τους. Πριν από 15 μέρες, ένα μέλος μιλούσε με τα καλύτερα λόγια για την κ. Καρυστιανού. Τη μια λες ότι στηρίζω το κίνημα, τη βλέπω σαν την επόμενη πρωθυπουργό, και σε χρόνο dt συντονίστηκαν 22 άνθρωποι και υπέγραψαν μια επιστολή. Μέσα στους κόλπους υπήρχαν παράλληλες ζυμώσεις. Γράφονται επικεφαλίδες χωρίς συλλογή πληροφοριών».

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«Είχαμε εισηγήσεις να μην εμφανιζόμαστε»

«Μέχρι πριν από λίγες μέρες είχαμε εγκλωβιστεί σε έναν επικοινωνιακό αφανισμό. Είχαμε εισηγήσεις να μην εμφανιζόμαστε και δεν εξυπηρετούσε τον σκοπό του κόμματος. Γι’ αυτό αποφασίσαμε να γίνει αναδιοργάνωση του Γραφείου Τύπου. Αυτό αλλάζει. Έχουμε άρτια στελέχη, μέσα στον Αύγουστο θα δημοσιευτούν οι θέσεις και το πρόγραμμα μας. Δεν θα μπω σε ονοματολογία για το ποιος έκανε αυτές τις εισηγήσεις. Προχωράμε μπροστά, θα υπάρχει επικοινωνιακή εξωστρέφεια για να αξιολογήσουν οι πολίτες», είπε η Μαρία Γρατσία.

«Δεν μπορεί να επηρεαστεί η Μαρία Καρυστιανού»

«Η κ. Καρυστιανού έχει μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα, δεν μπορεί να επηρεαστεί. Έχει αποδείξει από τη δράση της, από τον λόγο της, ότι έχει μια ηγετική προσωπικότητα κι άρα δεν είναι ένα άτομο που μπορεί να καθοδηγηθεί», δήλωσε η Μαρία Γρατσία για το αν η ίδια επηρεάζει την επικεφαλής του κόμματος.

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