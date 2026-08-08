Οι αρμόδιες Αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.

Τροχαίο σημειώθηκε στον Δήμο Βριλησσίων, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό ενός άνδρα από ΙΧ αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, ο άνδρας εγκλωβίστηκε στο όχημα μετά το τροχαίο, με τις δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο να προχωρούν σε επιχείρηση για την ασφαλή απομάκρυνσή του.

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν συνολικά έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο άνδρας παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2086121791575982140}

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, ούτε οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

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Οι αρμόδιες Αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.