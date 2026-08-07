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Το βίντεο από τη σφοδρή σύγκρουση του ΙΧ με το φορτηγό.

Δύο άνθρωποι, μία 43χρονη μητέρα και ο 24χρονος γιος της, έχασαν τη ζωή τους το πρωί της Παρασκευής 7 Αυγούστου 2026 σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στις Σέρρες, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο Αμφίπολης - Δράμας, στην περιοχή της Παλαιοκώμης. Ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 07:30 το πρωί, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Σφοδρή μετωπική σύγκρουση στην Παλαιοκώμη

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ΙΧ οδηγούσε ο 24χρονος. Η 43χρονη μητέρα του επέβαινε στη θέση του συνοδηγού. Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το αυτοκίνητο υπέστη εκτεταμένες ζημιές και οι δύο επιβαίνοντες εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας, δύο πυροσβεστικά οχήματα και πληρώματα του ΕΚΑΒ.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο 24χρονος και η μητέρα του ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από τα συντρίμμια και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

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Τραυματίστηκε ο οδηγός του φορτηγού

Ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, όπου και νοσηλεύεται.

Οι δύο νεκροί ήταν υπήκοοι Αλβανίας και, σύμφωνα με πληροφορίες, ζούσαν επί χρόνια στην περιοχή της Παλαιοκώμης Σερρών.

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Πηγή: enanews.gr