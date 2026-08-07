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Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η πτώση παραμένουν υπό διερεύνηση.

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής στο Γουδί, όταν μια 53χρονη γυναίκα εντοπίστηκε στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας μετά από πτώση από τον πέμπτο όροφο.

Για τον απεγκλωβισμό της κινητοποιήθηκε άμεσα ο 4ος Πυροσβεστικός Σταθμός Αθηνών, με τρεις πυροσβέστες και ένα όχημα.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής ανέσυραν την 53χρονη χωρίς τις αισθήσεις της και την παρέδωσαν σε φορείο στο πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή της στο νοσοκομείο.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2085607895115177993}