Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.623,91 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,18%.

Με οριακές απώλειες ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές λόγω κατοχύρωσης κερδών αντισταθμίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από την ισχυρή άνοδο της Coca-Cola HBC.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.623,91 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,18%, ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE Large Cap υποχώρησε κατά 0,30% στις 6.693,8 μονάδες. Αντίθετα, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,90% στις 3.155,9 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε απώλειες 1,19%, κλείνοντας στις 3.034,5 μονάδες.

Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 315,54 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 34,6 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (πακέτα), με τον όγκο συναλλαγών να φθάνει τα 44,51 εκατ. τεμάχια. Συνολικά, 55 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 64 υποχώρησαν και 81 παρέμειναν αμετάβλητες.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Coca-Cola HBC ξεχώρισε με άνοδο 2,5% στα 58,40 ευρώ, μετά την ανακοίνωση ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων, ενώ κέρδη σημείωσαν επίσης η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,55%), η Aegean (+2,21%) και η ΔΕΗ (+0,71%).

Στον αντίποδα, οι τραπεζικές μετοχές βρέθηκαν στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων. Η Εθνική Τράπεζα υποχώρησε κατά 1,79%, η Eurobank κατά 1,39%, η Τράπεζα Πειραιώς κατά 0,50% και η Alpha Bank κατά 0,13%, ενώ η Τράπεζα Κύπρου κατέγραψε απώλειες 2,75%. Πιέσεις δέχθηκαν επίσης ο ΟΤΕ (-2,36%), η Titan (-1,95%) και η Cenergy (-1,66%).

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Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ανοδικά ξεχώρισαν η Alter Ego (+5,79%), η Ideal (+4,20%), η ΑΒΑΞ (+3,80%) και ο ΑΔΜΗΕ (+3,47%), ενώ η Ίλυδα σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο της αγοράς με κέρδη 8,6%.

