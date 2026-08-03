Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 295,55 εκατ. ευρώ.

Με κέρδη ολοκλήρωσε την πρώτη συνεδρίαση του Αυγούστου το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.611,77 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 1,64% και νέο υψηλό.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 295,55 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 25,4 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές, με τον όγκο να φτάνει τα 44,58 εκατ. μετοχές. Η συνολική εικόνα της αγοράς ήταν θετική, με 90 μετοχές να ολοκληρώνουν τη συνεδρίαση με άνοδο, 41 να καταγράφουν απώλειες και 69 να παραμένουν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 2,43% στις 3.036,9 μονάδες. σχυρή ήταν η εικόνα των τραπεζικών μετοχών στη συνεδρίαση της Δευτέρας, με την Τράπεζα Πειραιώς να πρωταγωνιστεί καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των συστημικών τραπεζών. Η μετοχή ενισχύθηκε κατά 4,17%, κλείνοντας στα 10 ευρώ, καλύπτοντας πλήρως το χάσμα που είχε δημιουργηθεί από την αποκοπή του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου.

Ακολούθησε η Alpha Bank, η οποία έκλεισε με κέρδη 2,9% στα 4,39 ευρώ, ενώ η Εθνική Τράπεζα ενισχύθηκε κατά 2,17% στα 16,45 ευρώ. Η Eurobank ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με άνοδο 1,1%, κλείνοντας στα 4,50 ευρώ.

Θετική ήταν και η εικόνα των υπόλοιπων τραπεζικών τίτλων, με τη Τράπεζα Κύπρου να σημειώνει άνοδο 2,8%, ενώ η Optima Bank και η Credia έκλεισαν υψηλότερα κατά 0,77% και 0,40%, αντίστοιχα. Συνολικά, ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 2,43%, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή του κλάδου σε πρωταγωνιστικό ρόλο στη συνεδρίαση.

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Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 έκλεισε με κέρδη 1,77% στις 6.666,3 μονάδες. Ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημείωσε ηπιότερη άνοδο 0,2%, στις 3.081 μονάδες.

Στο ταμπλό, τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης κατέγραψαν η ΑΚΤΟΡ (+4,6%), η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (+4,14%), η Βιοχάλκο (+4,07%), η Jumbo (+3,06%), η Motor Oil (+2,95%), η Aegean (+2,39%), η Metlen (+2,22%) και η ΔΕΗ (+1,44%).

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης εμφάνισε η Coca-Cola HBC (-1,36%), ενώ αρνητικά έκλεισαν και η Helleniq Energy (-0,77%) και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,31%). Εκτός FTSE 25, ο ΟΛΠ υποχώρησε κατά 3,37%, επηρεασμένος από την αποκοπή μερίσματος.

