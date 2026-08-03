Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Visa, οι οικονομικές απώλειες από απάτες και καταλήψεις λογαριασμών υπερβαίνουν το 1 τρισ. δολάρια ετησίως σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Visa προχωρά στην εξαγορά της ισραηλινής εταιρείας κυβερνοασφάλειας BioCatch έναντι 2,4 δισ. δολαρίων σε μετρητά, ενισχύοντας τη στρατηγική της για την αντιμετώπιση της ραγδαίας αύξησης των ηλεκτρονικών απατών που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη. Η BioCatch, με έδρα το Τελ Αβίβ, εξαγοράζεται από το επενδυτικό κεφάλαιο Permira και άλλους μετόχους, ενώ η ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται έως το τέλος του δεύτερου δημοσιονομικού τριμήνου της Visa το 2027, υπό την προϋπόθεση των απαραίτητων εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές.

Στο επίκεντρο της συμφωνίας βρίσκεται η τεχνολογία «συμπεριφορικής βιομετρίας» (behavioral biometrics) της BioCatch, η οποία αναλύει στοιχεία όπως ο ρυθμός πληκτρολόγησης, η πίεση στην οθόνη αφής και ο τρόπος χειρισμού της συσκευής, ώστε να διακρίνει τους πραγματικούς χρήστες από απατεώνες και αυτοματοποιημένα συστήματα πριν ακόμη πραγματοποιηθεί μια πληρωμή.

Η εξαγορά αντανακλά την αυξανόμενη πίεση που δέχονται οι τράπεζες και οι εταιρείες πληρωμών, καθώς η εξάπλωση των εργαλείων γενετικής τεχνητής νοημοσύνης καθιστά τις επιθέσεις ταχύτερες, φθηνότερες και πιο πειστικές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Visa, οι οικονομικές απώλειες από απάτες και καταλήψεις λογαριασμών υπερβαίνουν το 1 τρισ. δολάρια ετησίως σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παράλληλα, η συμφωνία ενισχύει τη δραστηριότητα της Visa στις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, έναν τομέα που περιλαμβάνει λύσεις πρόληψης απάτης, κυβερνοασφάλειας και ανάλυσης δεδομένων για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρηματικές μονάδες του ομίλου. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του τομέα Value-Added Services της Visa, Άντριου Τόρε, η τεχνολογία της BioCatch θα επιτρέψει στους πελάτες της εταιρείας να αποτρέπουν τις απάτες πριν αυτές φτάσουν στο στάδιο της πληρωμής.

Η BioCatch αναφέρει ότι σήμερα προστατεύει περίπου 760 εκατ. χρήστες μέσω περίπου 350 τραπεζών, ενώ το παγκόσμιο δίκτυο της Visa συνδέει σχεδόν 14.500 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επεξεργαζόμενο περισσότερες από 329 δισ. συναλλαγές ετησίως, συνολικής αξίας άνω των 17 τρισ. δολαρίων.

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Σε ανακοίνωσή της, η BioCatch υπογράμμισε ότι η ένταξή της στη Visa θα επιταχύνει την ανάπτυξη των λύσεών της σε μια περίοδο κατά την οποία η οικονομική απάτη αυξάνεται παγκοσμίως. Όπως επισημαίνει, τόσο οι οικονομικές απώλειες όσο και ο αριθμός των επιθέσεων, των παράνομων λογαριασμών και των θυμάτων χρηματοοικονομικής απάτης συνεχίζουν να αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο, σε ορισμένες περιπτώσεις με εκθετικούς ρυθμούς.