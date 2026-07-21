Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενισχύει την ασφάλεια στον τομέα των αερομεταφορών.

Στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της με 45 νέους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας προχώρησε χθες, 20 Ιουλίου, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, καλύπτοντας ανάγκες ενός κρίσιμου τομέα για την ασφάλεια και την αποτελεσματική λειτουργία των αερομεταφορών.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΥΠΑ «οι νέοι ελεγκτές προέρχονται από τη δεξαμενή επιτυχόντων της προκήρυξης 2Γ/2024 του ΑΣΕΠ και επιλέχθηκαν με τη χρήση του προγράμματος FEAST του EUROCONTROL, μιας σύγχρονης και αξιόπιστης διαδικασίας αξιολόγησης μέσω του ΑΣΕΠ. Η εν λόγω διαδικασία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά και βάσει αυτής διορίστηκαν τον Οκτώβριο του 2025 αρχικά 80 ΕΕΚ».

Το προσεχές διάστημα επίκειται η ορκωμοσία ακόμη 8 ΕΕΚ, ενώ έως το τέλος του 2026 έχει προγραμματιστεί ο διορισμός επιπλέον 21 ΕΕΚ. Συνολικά, οι νεοδιορισμένοι ΕΕΚ κατά τη διετία 2025-2026 θα ανέλθουν σε 169, ενισχύοντας σημαντικά τη δυναμικότητα της Υπηρεσίας στον συγκεκριμένο τομέα.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΥΠΑ, ορκίστηκαν ένας υπάλληλος πληροφοριών πτήσεων αεροδρομίου, κατηγορίας ΤΕ, ο οποίος θα αναλάβει υπηρεσία στον αερολιμένα Καστελόριζου, καθώς και 4 οδηγοί προς ενίσχυση των αερολιμένων Χίου, Νάξου, Κυθήρων και Σητείας.

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Στην τελετή παρέστησαν ο αναπληρωτής διοικητής της ΥΠΑ, Γιώργος Βαγενάς, καθώς και ανώτερα στελέχη της Υπηρεσίας , συνεχάρησαν τους νέους υπαλλήλους και τους ευχήθηκαν καλή σταδιοδρομία.