Ο Ρόμπι Γουίλιαμς δίνει αποστομωτική απάντηση μέσω βίντεο.

Viral έγινε ένα βίντεο που δείχνει τον Ρόμπι Γουίλιαμς να μιλά στην γερμανική τηλεόραση κατά τη διάρκεια του τελικού του Μουντιάλ 2026.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς εμφανίστηκε στη φιέστα του τελικού του Μουντιάλ και μετά παραχώρησε συνέντευξη σε γερμανικό δίκτυο. Ωστόσο την ώρα που μιλούσε ένα μικρό άσπρο αντικείμενο έπεσε από το στόμα του και «προσγειώθηκε» στο μικρόφωνο του. Εκείνος το έπιασε με το χέρι του και το εξαφάνισε από το πλάνο.

Αυτή η κίνηση ήταν αρκετή για να ξεκινήσει η φήμη: έπεσε κοκαΐνη από το στόμα του.

{https://x.com/TheGrandmaBoy/status/2079043566051922360}

Η φήμη φυσικά γιγαντώθηκε στα social media και έτσι ο Ρόμπι Γουίλιαμς αποφάσισε να απαντήσει ειλικρινά.

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Η απάντηση του Ρόμπι Γουίλιαμς

Ανάρτησε ένα βίντεο όπου ξαπλωμένος στο κρεβάτι του απολογείται.

«Ήταν βαθιά αντιεπαγγελματικό και οι άνθρωποι ανησύχησαν για μένα, Αλλά όλα είναι καλά γιατί έχω πολλά τέτοια (άσπρα αντικείμενα) ακόμα» λέει ο Ρόμπι Γουίλιαμς, ανοίγει το στόμα του και δείχνει δυο στρογγυλές λευκές, καραμέλες.

{https://www.instagram.com/reels/DbBQN-6O4lX/}

Αστειευόμενος ο Ρόμπι Γουίλιαμς άρχισε να γελάει και συνόδευσε το βίντεο με την λεζάντα «Μόλις ξύπνησα με μία αίσθηση για...μέντα».

Ο ίδιος έχει μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη που έχει δώσει με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Μόλις πριν από λίγο καιρό σε συνέντευξή του στην El Pais είπε ότι έχει να καταναλώσει αλκοόλ 25 ολόκληρα χρόνια.





