Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Οι τρεις συλληφθέντες διώκονται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Χειροπέδες σε τρία άτομα πέρασαν το απόγευμα της Τετάρτης (08/07) αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών σε διάφορες περιοχές της Αττικής για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. πρόκειται για δύο ημεδαπούς και έναν αλλοδαπό ηλικίας 43, 36 και 26 ετών.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της Τετάρτης συνελήφθησαν ο 36χρονος και ο 26χρονος, καθώς βρέθηκαν να κατέχουν από κοινού 2 συσκευασίες που περιείχαν MDMA,ποσότητα που είχαν προμηθευτεί νωρίτερα από τον 43χρονο.

Ακολούθως, βραδινές ώρες της ίδιας μέρας, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 43χρονου, ο οποίος κατελήφθη να κατέχει, με σκοπό τη διακίνηση, ποσότητες κοκαΐνης, ηρωίνης, MDMA, κεταμίνης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, ναρκωτικών δισκίων ECSTASY καθώς και πλαστικές φιάλες που περιείχαν παραφινέλαιο, αμυγδαλέλαιο και βουτυρολακτόνη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κοκαΐνη, βάρους 90 γραμμαρίων

MDMA, βάρους 1.180,3 γραμμαρίων

ηρωίνη, βάρους 30 γραμμαρίων

κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, βάρους 121 γραμμαρίων

κεταμίνη, βάρους 129 γραμμαρίων

223 δισκία ECSTASY,

9 ναρκωτικά δισκία,

γυάλινο φιαλίδιο με βουτυρολακτόνη (GBL) βάρους 80 γραμμαρίων ,

6 πλαστικές φιάλες με βουτυρολακτόνη (GBL) συνολικού μικτού βάρους 5 λίτρων,

πλαστική φιάλη με παραφινέλαιο βάρους 1 λίτρου,

πλαστική φιάλη με αμυγδαλέλαιο βάρους 1 λίτρου,

πλαστικό κυτίο που περιείχε μαγειρική σόδα, συσκευή κένωσης αέρα, φλόγιστρο, γυάλινο μετρητή, δοκιμαστικό γυάλινο σωλήνα, 2 χωνιά μετάγγισης υγρών, 8 γυάλινα φιαλίδια επιμερισμού και πλήθος νάιλον

συσκευασιών επιμερισμού,

46.250 ευρώ, 20.000 πέσος Κολομβίας και 46 λέι Ρουμανίας ,

13 κάμερες κλειστού κυκλώματος,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη δράση των συλληφθέντων υπολογίζεται σε τουλάχιστον 125.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, εκ των οποίων ο ένας έχει απασχολήσει στο παρελθόν για όμοια και άλλα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.