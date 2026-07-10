Άκρως καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Ο καιρός από τον Χρυσόστομο Παρανό.

Το καλοκαίρι είναι εδώ και το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας είναι μια καλή ευκαιρία να απολαύσουμε τη θάλασσα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Χρυσόστομο Παρανό, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 34 βαθμούς, ενώ μόνο στην Πελοπόννησο και στα ορεινά ανατολικά αναμένονται κάποιες τοπικές μπόρες. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς, στα δυτικά νησιωτικά θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς και στα ανατολικά νησιωτικά από 31 έως και 35 στα νοτιότερα τμήματα.

Την Κυριακή θα έχουμε μια μικρή ένταση στην αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα σε Θεσσαλία και Μακεδονία, δίνοντας λίγες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα ανέβει και άλλο και θα φτάσει τους 38 βαθμούς στα κεντρικά και τους 34 με 36 στα βόρεια.

Τη Δευτέρα ενισχύονται οι άνεμοι με τους βοριάδες να φτάνουν τα 8 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ στην Κρήτη αναμένονται ριπές ακόμη και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα είναι σε μικρή πτώση.

Από εκεί και πέρα η θερμοκρασία ανεβαίνει και σύμφωνα με τον Χρυσόστομο Παρανό, το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου αναμένεται θερμότερες αέριες μάζες.

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Αναλυτικά ο καιρός από τον Χρυσόστομο Παρανό

{https://www.youtube.com/watch?v=zsG6F5ikFKw}