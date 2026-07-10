Η κλήρωση του Eurojackpot θα γίνει στις 21:00.

Νέα μεγάλη κλήρωση απόψε από το Eurojackpot το οποίο μοιράζει το ποσό των 32 εκατ. ευρώ. Η κλήρωση θα γίνει στις 21:00 και αμέσως μετά θα γνωρίζουμε τους τυχερούς αριθμούς και τον πίνακα κερδών.

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των νικητών που προκύπτει από κάθε χώρα εξαρτάται από τις συμμετοχές της.

Όσο περισσότεροι συμμετέχουν, τόσο πιθανότερο είναι να προκύψουν νικητές από την συγκεκριμένη χώρα. Επομένως, οι χώρες με μεγαλύτερο πληθυσμό από την Ελλάδα είναι πιθανό να έχουν και μεγαλύτερη συμμετοχή στο παιχνίδι, άρα και περισσότερους πιθανούς νικητές.