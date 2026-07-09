Δεκαεπτά συνεχή τζακ ποτ έχουν σημειωθεί στο Τζόκερ.

Η δεύτερη κλήρωση του Τζόκερ για την τρέχουσα εβδομάδα πραγματοποιείται σήμερα (9/7) και τουλάχιστον 4,7 εκατομμύρια ευρώ περιμένουν τους μεγάλους τυχερούς.

Στην κλήρωση της περασμένης Τρίτης (7/7) σημειώθηκε το 17ο συνεχές τζακ ποτ στο Τζόκερ, αλλά ένας τυχερός κέρδισε 100.000 ευρώ στη δεύτερη κατηγορία. Το ίδιο ποσό θα κερδίσουν και απόψε όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: