Η μεγάλη παραγωγή του Alpha, που βασίστηκε στο best seller της Λένας Μαντά, «To Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», ρίχνει αυλαία απόψε στις 22:00 με ένα επεισόδιο που θα καθηλώσει!
88ο Επεισόδιο
Δύο μήνες μετά, οι πέντε αδερφές επιστρέφουν στο σπίτι δίπλα στο ποτάμι, στον τόπο όπου ξεκίνησαν όλα, κουβαλώντας όσα έχασαν και όσα άντεξαν.
Η Μελισσάνθη παλεύει με τη σιωπή της απώλειας, μέχρι που μια καθοριστική στιγμή στο ποτάμι τη φέρνει αντιμέτωπη με την ανάγκη να συνεχίσει.
Η Ιουλία, μέσα από τις αναμνήσεις της αγάπης που έζησε, βρίσκει τη δύναμη να σταθεί ξανά παρούσα για όσους την χρειάζονται. Η Ασπασία ανοίγει μια δύσκολη κουβέντα με τη μητέρα της και βάζει λόγια σε επιλογές που την καθόρισαν.
{https://www.youtube.com/watch?v=Mgciz8COwzU}
Η Μαγδαληνή επιστρέφει στο χωριό με την κόρη και τη θεία της, αναζητώντας γαλήνη και μια νέα αρχή μέσα στο πένθος. Το ίδιο και η Πολυξένη, που επιστρέφει στο σπίτι δίπλα στο ποτάμι μαζί με τη μικρή Βασιλική. Γύρω τους, οι γυναίκες της οικογένειας υφαίνουν ξανά δεσμούς, στηρίζοντας η μία την άλλη.
Το ποτάμι κυλά, όπως πάντα, παίρνοντας μαζί του τον πόνο και αφήνοντας χώρο για ζωή.
Η Ιουλία και η Ευανθία, ενωμένες πια, αναπολούν τον Φωκά:
{https://www.youtube.com/watch?v=ruRyFT_0xqA}
Η Ασπασία κατηγορεί την μητέρα της για τις τύψεις που τις δημιούργησε ως προς το τραγούδι:
{https://www.youtube.com/watch?v=gBPVnPmVryQ}
Η Κάθαρση για την Μελισσάνθη έρχεται στο Ποτάμι:
{https://www.youtube.com/watch?v=o94FKM_WjIA}
Η Θεοδώρα κάνει μία ειλικρινή συζήτηση με τις κόρες της:
{https://www.youtube.com/watch?v=IIlYREE7Vrw}