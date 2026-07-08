Τι θα δούμε στο τελευταίο καθηλωτικό επεισόδιο της σειράς «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», απόψε στις 22:00.

Η μεγάλη παραγωγή του Alpha, που βασίστηκε στο best seller της Λένας Μαντά, «To Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», ρίχνει αυλαία απόψε στις 22:00 με ένα επεισόδιο που θα καθηλώσει!

88ο Επεισόδιο

Δύο μήνες μετά, οι πέντε αδερφές επιστρέφουν στο σπίτι δίπλα στο ποτάμι, στον τόπο όπου ξεκίνησαν όλα, κουβαλώντας όσα έχασαν και όσα άντεξαν.

Η Μελισσάνθη παλεύει με τη σιωπή της απώλειας, μέχρι που μια καθοριστική στιγμή στο ποτάμι τη φέρνει αντιμέτωπη με την ανάγκη να συνεχίσει.

Η Ιουλία, μέσα από τις αναμνήσεις της αγάπης που έζησε, βρίσκει τη δύναμη να σταθεί ξανά παρούσα για όσους την χρειάζονται. Η Ασπασία ανοίγει μια δύσκολη κουβέντα με τη μητέρα της και βάζει λόγια σε επιλογές που την καθόρισαν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=Mgciz8COwzU}

Η Μαγδαληνή επιστρέφει στο χωριό με την κόρη και τη θεία της, αναζητώντας γαλήνη και μια νέα αρχή μέσα στο πένθος. Το ίδιο και η Πολυξένη, που επιστρέφει στο σπίτι δίπλα στο ποτάμι μαζί με τη μικρή Βασιλική. Γύρω τους, οι γυναίκες της οικογένειας υφαίνουν ξανά δεσμούς, στηρίζοντας η μία την άλλη.

Το ποτάμι κυλά, όπως πάντα, παίρνοντας μαζί του τον πόνο και αφήνοντας χώρο για ζωή.

Η Ιουλία και η Ευανθία, ενωμένες πια, αναπολούν τον Φωκά:

{https://www.youtube.com/watch?v=ruRyFT_0xqA}

Η Ασπασία κατηγορεί την μητέρα της για τις τύψεις που τις δημιούργησε ως προς το τραγούδι:

{https://www.youtube.com/watch?v=gBPVnPmVryQ}

Η Κάθαρση για την Μελισσάνθη έρχεται στο Ποτάμι:

{https://www.youtube.com/watch?v=o94FKM_WjIA}

Η Θεοδώρα κάνει μία ειλικρινή συζήτηση με τις κόρες της:

{https://www.youtube.com/watch?v=IIlYREE7Vrw}