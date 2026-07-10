Ένα ντοκιμαντέρ για τις ιστορίες που δεν γράφονται στους τίτλους.

Υπάρχουν ιστορίες που δεν καταγράφονται στα σκορ, στους τίτλους ή στα πρωτοσέλιδα. Ιστορίες ανθρώπων που βρίσκονται πάντα εκεί, μακριά από τα φώτα, αλλά στην καρδιά κάθε μεγάλης στιγμής.

Η Betsson και ο ΟΦΗ παρουσιάζουν το νέο τους βίντεο-ντοκιμαντέρ, αφιερωμένο στα «αθέατα πρόσωπα» του συλλόγου. Ένα ξεχωριστό ταξίδι στις ζωές ανθρώπων που έζησαν τον ΟΦΗ από μέσα, στις επιτυχίες, στις δυσκολίες, στις χαρές και στις δοκιμασίες που διαμόρφωσαν την ιστορία του.

Πιστή στη δέσμευσή της να βρίσκεται δίπλα στον ΟΦΗ πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, η Betsson, ως Μεγάλος Χορηγός του ΟΦΗ, αναλαμβάνει να φέρει στο προσκήνιο τις ιστορίες των ανθρώπων που αποτελούν την ψυχή της ομάδας. Ανθρώπων που σπάνια βρίσκονται μπροστά στην κάμερα, αλλά έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην ιστορία του ΟΦΗ.

Μέσα από προσωπικές αφηγήσεις, σπάνιο αρχειακό υλικό και αυθεντικές στιγμές, το ντοκιμαντέρ δίνει φωνή σε ανθρώπους που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην ομάδα και συνέβαλαν καθοριστικά στη διαδρομή της, χωρίς ποτέ να βρεθούν στο προσκήνιο.

Στο ντοκιμαντέρ συμμετέχουν η Θεανώ Ρασούλη, ο Αντώνης Χρονάκης και ο Μανώλης Τζιρίτας, άνθρωποι που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της οικογένειας του ΟΦΗ, ο φροντιστής της πρώτης ομάδας Μιχάλης Μιχελογιαννάκης, ο πρώην ποδοσφαιριστής και νυν υπεύθυνος εγκαταστάσεων του προπονητηρίου Παύλος Αδάμος και το μέλος της ιατρικής ομάδας επί δεκαετίες Λεωνίδας Σακούτης.

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Οι μαρτυρίες τους συνθέτουν ένα ανθρώπινο μωσαϊκό αφοσίωσης, πίστης και αγάπης για τον ΟΦΗ, αποκαλύπτοντας όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Πρόκειται για ένα βίντεο που φωτίζει μια διαφορετική πλευρά του ποδοσφαίρου. Εκείνη που χτίζεται καθημερινά από ανθρώπους που δεν ζητούν αναγνώριση, αλλά προσφέρουν με πάθος, συνέπεια και αφοσίωση.

Το ντοκιμαντέρ είναι πλέον διαθέσιμο στα επίσημα κανάλια YouTube του ΟΦΗ και της Betsson.

Μια παραγωγή της Βetsson σε συνεργασία με τον ΟΦΗ.

{https://youtu.be/3m0ezMjJ9Fc?si=bcMTKur37593RrEs}

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