Η παρουσία της εταιρείας στο Sports & Tourism Summit ανέδειξε ζητήματα υπεύθυνου παιχνιδιού, χορηγιών και επαγγελματικής οργάνωσης των αθλητικών οργανισμών.

Με κεντρικό άξονα τη σύνδεση του αθλητισμού με την κοινωνική ανάπτυξη, την καινοτομία και τον τουρισμό, το Sports & Tourism Summit 2026 αποτέλεσε σημείο συνάντησης για εκπροσώπους της Πολιτείας, της αθλητικής αγοράς, της ακαδημαϊκής κοινότητας και σημαντικούς αθλητικούς οργανισμούς.

Η Betsson, ως Silver Sponsor της διοργάνωσης, είχε ουσιαστική παρουσία στο συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου, συμμετέχοντας ενεργά στον διάλογο για δύο κρίσιμα ζητήματα, την αθλητική ακεραιότητα και τον κοινωνικό ρόλο των στοιχηματικών εταιρειών, αλλά και την ανάγκη επαγγελματοποίησης των αθλητικών οργανισμών.

Η αθλητική ακεραιότητα και το υπεύθυνο παιχνίδι στο επίκεντρο

Την πρώτη ημέρα του συνεδρίου, ο Θάνος Μαρίνος, Managing Director της Betsson Greece, συμμετείχε στο πάνελ «Αθλητική Ακεραιότητα – Καθαρό παιχνίδι: Χειραγώγηση αγώνων & κοινωνικός ρόλος των στοιχηματικών εταιρειών», μαζί με τον Γιώργο Μαυρωτά, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, την Εύα Χαντάβα, διεθνή αθλήτρια πετοσφαίρισης, και τη Μαργαρίτα Πλευρίτου, διεθνή αθλήτρια υδατοσφαίρισης.

Ο κ. Μαρίνος στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία του θεσμικού πλαισίου, του responsible gaming και της προστασίας των ευάλωτων ομάδων, υπογραμμίζοντας ότι η υπευθυνότητα δεν περιορίζεται μόνο στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη ρύθμιση της αγοράς, αλλά αποτελεί και εσωτερική επιλογή κάθε εταιρείας.

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Όπως ανέφερε, η Betsson, με παρουσία 60 ετών διεθνώς και δραστηριότητα σε 25 αγορές, έχει θεσπίσει εσωτερικούς κανόνες τόσο για το υπεύθυνο παιχνίδι όσο και για τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζει την επικοινωνία και το marketing της, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση ανηλίκων, ευπαθών ομάδων και αθλητών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις χορηγίες της Betsson στον ελληνικό αθλητισμό, τονίζοντας ότι δεν αντιμετωπίζονται αποκλειστικά με εμπορικούς όρους. «Οι χορηγίες μας δεν είναι μόνο με βάση το τι retail θα πάρουν στη χορηγία, είναι και πώς θα βοηθήσουμε μέσα από αυτή τη χορηγία την ομάδα να πάει στο επόμενο επίπεδο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πλαίσιο, έφερε ως παραδείγματα τον Άλιμο Betsson και τον Πανιώνιο Betsson, υπογραμμίζοντας ότι όταν ένα αθλητικό brand και ένα ισχυρό χορηγικό brand συνδέονται με σωστό τρόπο, μπορούν να δημιουργήσουν αμοιβαία αξία.

Ο Managing Director της Betsson Greece αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη για ισχυρό και σωστά δομημένο κανονιστικό πλαίσιο, επισημαίνοντας ότι οι νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρείες επιθυμούν μια αγορά όσο το δυνατόν πιο ρυθμισμένη. Παράλληλα, χαρακτήρισε τις παράνομες στοιχηματικές εταιρείες ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τον κλάδο, σημειώνοντας ότι απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια ώστε να μειωθεί η έκθεση των παικτών σε αυτές.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Μαρίνος στάθηκε στη σημασία του μέτρου στην προβολή και το marketing των στοιχηματικών εταιρειών, αναδεικνύοντας την ανάγκη οι χορηγίες να λειτουργούν με υπευθυνότητα και κοινωνικό αποτύπωμα. Όπως είπε, το ζητούμενο είναι οι εταιρείες να λειτουργούν ως χορηγοί που στηρίζουν ουσιαστικά τις ομάδες και τις βοηθούν να εξελιχθούν.

Θάνος Μαρίνος, Managing Director Betsson Greece

Ο αθλητισμός ως οργανωμένη επιχειρηματική δραστηριότητα

Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου ανέδειξε μια διαφορετική, αλλά άμεσα συνδεδεμένη διάσταση, τον αθλητισμό ως επιχειρηματικό οικοσύστημα. Στο πάνελ «Ο αθλητισμός ως επιχειρηματική άσκηση» συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Πάνος Βασιλάρας, Πρόεδρος της ΚΑΕ Περιστέρι Betsson, ο Στάθης Νικολούζος, Πρόεδρος του ΤΑΠ Βόλεϊ Πανιώνιος ΓΣΣ Betsson, και ο Βύρων Αντωνιάδης, COO της ΚΑΕ Άρης Betsson.

Ο Πάνος Βασιλάρας τόνισε ότι η μεγαλύτερη ανάγκη σήμερα δεν είναι απαραίτητα η καινοτομία με τη στενή έννοια, αλλά η ουσιαστική εφαρμογή όσων είναι ήδη γνωστά, όπως καλύτερη εκπαίδευση, ανάπτυξη στελεχών και λειτουργία των συλλόγων μέσα σε ένα πιο επαγγελματικό πλαίσιο.

Όπως ανέφερε, σε έναν αθλητικό οργανισμό δεν αρκεί να λειτουργεί σωστά μόνο το αγωνιστικό κομμάτι. Από τους αθλητές και τους προπονητές μέχρι την ασφάλεια, την καθαριότητα και την εξυπηρέτηση του κοινού, όλοι πρέπει να μοιράζονται την ίδια φιλοσοφία. Για την ΚΑΕ Περιστέρι Betsson, αυτή η φιλοσοφία είναι η «υψηλή απόδοση», όχι μόνο ως αγωνιστικό αποτέλεσμα, αλλά ως συνολική ποιότητα λειτουργίας.

Από την πλευρά του, ο Στάθης Νικολούζος υπογράμμισε ότι ο αθλητισμός, στο επαγγελματικό επίπεδο, πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αθλητική βιομηχανία. Όπως σημείωσε, οι αθλητικές εταιρείες χρειάζονται εκπαίδευση, οργάνωση, συγχρονισμό και μετρήσιμους στόχους.

Ο Πρόεδρος του ΤΑΠ Βόλεϊ Πανιώνιος ΓΣΣ Betsson στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της οικονομικής υγείας ενός συλλόγου, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχουν «αθλητικές καταστροφές», παρά μόνο οικονομικές. Με σχέδιο, λογική και οργάνωση, ακόμη και μια αγωνιστική αποτυχία μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία αναδιοργάνωσης.

Από το γήπεδο στην εμπειρία του φιλάθλου

Ο Βύρων Αντωνιάδης, COO της ΚΑΕ Άρης Betsson, συμφώνησε ότι η πραγματική καινοτομία για τον ελληνικό αθλητισμό ξεκινά από την επαγγελματική οργάνωση. Όπως ανέφερε, οι αθλητικές εταιρείες πρέπει να επενδύσουν σε σωστά στελέχη, καθαρούς ρόλους και λειτουργίες που δημιουργούν ένα καλύτερο περιβάλλον για αθλητές, εργαζόμενους και φιλάθλους.

Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της τεχνολογίας και των δεδομένων, σημειώνοντας ότι η ΚΑΕ Άρης Betsson επενδύει σε εργαλεία CRM, με στόχο να κατανοήσει καλύτερα τους φιλάθλους της και να επικοινωνεί μαζί τους με πιο στοχευμένο και ουσιαστικό τρόπο. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην εμπειρία του φιλάθλου στο γήπεδο, εξηγώντας ότι η ομάδα αναζητά νέους τρόπους εμπορικής αξιοποίησης χώρων και δημιουργίας νέων assets, τα οποία θα ενισχύσουν τόσο τα έσοδα όσο και τη συνολική εμπειρία του κοινού.

Η παρουσία της Betsson στο Sports & Tourism Summit 2026 ανέδειξε ζητήματα που απασχολούν σήμερα τον αθλητισμό, από την αθλητική ακεραιότητα και το υπεύθυνο παιχνίδι έως την οργάνωση των συλλόγων, την τεχνολογία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μέσα από τις παρεμβάσεις των ομιλητών, αναδείχθηκε η σημασία της σωστής οργάνωσης, της υπεύθυνης λειτουργίας και της μακροπρόθεσμης στήριξης των αθλητικών οργανισμών, σε ένα περιβάλλον που εξελίσσεται διαρκώς.