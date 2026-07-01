«Ο Κυρανάκης επιλέγει τον διχασμό - Στον κατήφορο της αθλιότητας δεν θα ακολουθήσουμε» η απάντηση της ΕΛΑΣ.

Στον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα αναφέρθηκε ο Κ.Κυρανάκης, βάζοντας στο στόχαστρό του τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν σταμάτησε όμως εκεί, χρησιμοποίησε εμπρηστική ρητορική λέγοντας μεταξύ άλλων: «Την πολιτική ένταση την πυροδοτεί όσοι διχάζουν τον ελληνικό λαό με ένα όνομα του εμφυλίου. Την πυροδοτεί αυτός που επαναφέρει τις ιδέες της Αριστεράς οι οποίες για 5 χρόνια που κυβέρνησε ευνόησαν τρομοκράτες και αποφυλάκισαν εγκληματίες».

Mιλώντας στο Αction24 υπογράμμισε: «Η Βάγια Νέστορα δεν πέθανε, δολοφονήθηκε. Σήμερα έχει συμβεί μια φρικιαστική τραγωδία, η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα είδε την μητέρα της να καίγεται ζωντανή, μετά τα γκαζάκια που έβαλαν οι αναρχικές ομάδες για να δολοφονήσουν τους ανθρώπους αυτούς στο σπίτι τους με την οικογένειά τους. Και είναι ένα τραύμα που θα το κουβαλάει για όλη της την ζωή».

Και συνέχισε: «Σε αυτή την προσπάθεια που έχουμε κάνει για να ενισχύσουμε την αστυνομία η αριστερά ήταν πάντα απέναντι. Σε κάθε μέτρο για να μην αποφυλακίζεται ένας τρομοκράτης η αριστερά ήταν απέναντι. Ο βασικός μας πολιτικός αντίπαλος επέλεξε ένα όνομα του εμφυλίου και επανασυστήνεται στην Ελλάδα και διχάζει ξανά τους Έλληνες με κοιτούσατε περίεργα.

Εγώ μια ΕΛΑΣ αναγνωρίζω, την Ελληνική Αστυνομία στην οποία έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και σε ώρες θα πρέπει να έχει πιάσει τους ενόχους της δολοφονίας. Αυτά τα περί ΕΛΑΣ, λαϊκού στρατού… Το να έρχεται ο Τσίπρας της αριστεράς να συστήνεται με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Αυτές είναι οι συνέπειες».

Δείτε τι είπε στην ερώτηση «θεωρείτε ηθικό αυτουργό τον Τσίπρα για όσα έγιναν; (επίθεση με γκαζάκια - θάνατος μητέρας Αφροδίτης Νέστορα) - Υποθάλπει την τρομοκρατία;».

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Η σκληρή απάντηση από την ΕΛΑΣ

«Την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει την τρομοκρατία και υπερασπίζεται τη δημοκρατία, ο γραμματέας της ΝΔ επιλέγει το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική.

Στον κατήφορο της αθλιότητας δεν θα ακολουθήσουμε. Αν αυτή είναι η επιλογή του κου Μητσοτάκη θα τον αφήσουμε μόνο του».

Ολόκληρη η συνέντευξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο Action24

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Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες - Τρεις οι ύποπτοι

Σύμφωνα με πληροφορίες η αστυνομία έχει ήδη στο «κάδρο» της τρία άτομα. Εξετάζουν όλο το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας το οποίο καταγράφει τις κινήσεις των δραστών πριν από την επίθεση, αλλά και μετά.

Μάλιστα από την ανάλυση των βίντεο προκύπτει ότι στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα, τα οποία κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες.Οι εικόνες δε από την αποχώρηση των δραστών θεωρούνται ιδιαίτερα καθαρές και ενδέχεται να αποδειχθούν κρίσιμες για την ταυτοποίησή τους.

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