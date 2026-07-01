Δήλωση για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, η οποία πέθανε μετά τις εμπρηστικές επιθέσεις εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή επιβεβαιώνει ο θάνατος της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η Βάγια Νέστορα τραυματίστηκε βαρύτατα έπειτα από τις εμπρηστικές επιθέσεις σε βάρος στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να νοσηελυτεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου και κατέληξε πριν λίγη ώρα.

«Κανείς, πλέον, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της Πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν, τώρα, να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει: στο περιθώριο. Και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στη δήλωσή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ακόμη ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να επιστρέψει σε περιόδους διχασμού και αστάθειας, επισημαίνοντας πως η χώρα κατόρθωσε με μεγάλες προσπάθειες να ανακάμψει οικονομικά και να ξεπεράσει τις διαιρέσεις του παρελθόντος.

«Η Ελλάδα κατέκτησε με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από τη χρεοκοπία. Ενώ με πόνο πέτυχε να ξεπεράσει και τις διαιρέσεις του παρελθόντος. Δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω. Απέναντι σε όσους επιλέγουν τη βία, είναι καιρός να υψώσουμε ένα ανάχωμα ωριμότητας αλλά και αποφασιστικότητας, με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης. Γιατί η σταθερότητα και η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας και η ασφάλεια μαζί με τη Δικαιοσύνη αποτελούν πυλώνες της Δημοκρατίας», σημείωσε.

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Ο πρωθυπουργός έκλεισε τη δήλωσή του εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της Βάγιας Νέστορα και τη συμπαράστασή του στους οικείους της, καθώς και στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που βρέθηκαν στο στόχαστρο της επίθεσης.

«Η σκέψη μου είναι στην οικογένεια του θύματος, στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους. Αλλά και σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που χτυπήθηκαν τόσο άνανδρα. Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα. Και τίποτα δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα μπροστά», κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.