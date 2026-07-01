Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε τους τραυματίες των επιθέσεων εναντίον στελέχη της ΝΔ.

Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να επισκεφθεί τους τραυματίες των εμπρηστικών επιθέσεων εναντίον των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

Σε δήλωση που έκανε, αποχωρώντας από το νοσοκομείο, ο πρωθυπουργός τόνισε πως οι δράστες είναι εγκληματίες και ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, ενώ επανέλαβε πως οι αρχές θα τους εντοπίσουν και θα αποδοθούν όλες οι ευθύνες.

«Θεώρησα υποχρέωσή μου, ως πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, να βρεθώ στη Θεσσαλονίκη και να επισκεφθώ τα στελέχη μας, τα οποία δέχθηκαν σήμερα το πρωί μια άνανδρη, δολοφονική επίθεση», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που συνοδευόταν από τους υπουργούς Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

«Η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες, ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Εκφράζοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη του στην ελληνική αστυνομία και τις διωκτικές αρχές, πρόσθεσε: Θα βρούμε αυτούς που διέπραξαν αυτή την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες, έτσι όπως πρέπει σε μια ευνομούμενη κοινωνία».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκρατείου και ευχήθηκε να πάνε όλα καλά με τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται διασωληνωμένη, σε κρίσιμη κατάσταση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djna5ibhot89?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το μπαράζ των επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη

Στις διαδοχικές επιθέσεις με γκαζάκια, που έγιναν τα ξημερώματα της Τετάρτης, μπήκαν στο στόχαστρο τα σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης, Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Α΄ Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα.

Οι επιθέσεις έγιναν μέσα σε 17 λεπτά, στις περιοχές της Πυλαίας, της Τούμπας και της Ανάληψης – Χαριλάου. Τις έρευνες έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Στις 04:18, εξερράγη γκαζάκι στην είσοδο πολυκατοικίας στην Πυλαία, χωρίς να αναφερθούν ζημιές. Πέντε λεπτά αργότερα, σημειώθηκε δεύτερη έκρηξη στην είσοδο πολυκατοικίας στην Τούμπας από την οποία προκλήθηκαν περιορισμένες υλικές ζημιές στην είσοδο.

Το σοβαρότερο περιστατικό καταγράφηκε στις 04:35 στην περιοχή Ανάληψης - Χαριλάου, στην κατοικία της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία αντιλήφθηκε τη φωτιά και κατέβηκε στο όχημά της για να τη σβήσει. Την ακολούθησε η μητέρα της, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι δύο.

Η πολιτεύτρια φέρει εγκαύματα, ενώ η μητέρα της είναι σε σοβαρή κατάσταση και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ. Με αναπνευστικά προβλήματα νοσηλεύεται και ο πατέρας της, όπως και άλλοι δύο ένοικοι της πολυκατοικίας.