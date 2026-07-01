Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επιβεβαίωσε ότι έχει επιληφθεί η αντιτρομοκρατική υπηρεσία Θεσσαλονίκης, μαζί με την τοπική διεύθυνση.

Για ανόητους και αμετανόητους ανθρώπους που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές και οι οποίοι πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά, μίλησε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφορικά στις επιθέσεις σε βάρος στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

«Υπάρχουν άνθρωποι στο νοσοκομείο. Μάλιστα, η μία εξ αυτών είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση και η δεύτερη είναι σε σοβαρή κατάσταση» δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη στον ΣΚΑΪ.

«Οι γνωστοί, ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές δεν έχουν διδαχθεί τίποτα απολύτως. Ούτε από αυτούς που είναι στη φυλακή 25 χρόνια, ούτε από το τι συνέβη στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια και τι σημαίνει τρομοκρατική ενέργεια, ακόμα και όταν παίζεις με τα γκαζάκια κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Γι' αυτό, λοιπόν, επειδή στη Θεσσαλονίκη, τα τελευταία χρόνια τελείωσαν οι καταλήψεις, όπως και εδώ στην Αθήνα, τελείωσαν στα πανεπιστήμια όλα αυτά τα οποία έκαναν, είχαν καταλάβει αίθουσες, χώρους στα πανεπιστήμια, οι οποίοι έγιναν βιβλιοθήκες, τελειώσανε οι συναυλίες μέσα στα πανεπιστήμια, τελείωσε κάθε ανομία μέσα στα πανεπιστήμια, και έχει περιοριστεί πλέον η δράση τους, τώρα επέλεξαν να κάνουν αυτές τις καταδρομικές επιθέσεις. Λοιπόν, τούς αξίζει μόνο ένα πράγμα: αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη, και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές».

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επιβεβαίωσε ότι έχει επιληφθεί η αντιτρομοκρατική υπηρεσία Θεσσαλονίκης, μαζί με την τοπική διεύθυνση.

«Γίνονται όλες οι ενέργειες, οι έρευνες, όπως και η προχθεσινή, πριν από λίγες μέρες, κάτι άλλοι οι οποίοι παραβίασαν το οικιακό άσυλο, ασχημονούσαν σε βάρος πολιτών, που υποκαθιστούν πολλές φορές τις αρχές και αυτοί θα συλληφθούν σε λίγες μέρες και θα παραδοθούν στη Θεσσαλονίκη και ελπίζω, ότι επειδή οι πρώτοι που έκαναν αυτές τις ενέργειες πριν από λίγες μέρες μέχρι τώρα μπόρεσαν και αθωώθηκαν, δεν κρίνω τις δικαστικές αποφάσεις, ελπίζω να γίνει μια καλή δικογραφία και να καταδικαστούν και να μην ξαναεμφανιστούν ποτέ με αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες με τις οποίες εμφανίζονται».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-djn37m0a3c09?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μαρινάκης για τις επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της ΝΔ: Κάποιοι ήθελαν να τους σκοτώσουν για τις ιδέες τους

Ως δολοφονικές χαρακτήρισε τις επιθέσεις σε βάρος των τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη ο Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων.

«Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά. Σε ένα διάστημα περίπου μιας ώρας μεταξύ 4:15 και 5, 5 και κάτι τα ξημερώματα, από χθες το βράδυ, σήμερα το πρωί έγιναν τρεις δολοφονικές επιθέσεις σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η σύμπτωση προφανώς δεν είναι σύμπτωση, δεν κάνω εγώ την έρευνα, ούτε είμαι η αστυνομία. Είναι ο πρόεδρος της διοικούσας, ο Ζήσης Ιωακείμοβιτς, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, η πολιτευτής Α Θεσσαλονίκης, η Αφροδίτη Νέστορα και ο πρώην βουλευτής Β Θεσσαλονίκης, η οικία του τελοσπάντων, αν δεν κάνω λάθος ήταν ο γιος του εκεί, ο Σάββας Αναστασιάδης. Οι επιθέσεις αυτές έγιναν με διαφορά κάποιων λεπτών», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συνέχισε:

«Δολοφονικές επιθέσεις, γκαζάκια. Όχι δηλαδή τα χαρτάκια που πετάνε και φεύγουν, με αποτέλεσμα μία σε μία από αυτές τις επιθέσεις να έχουμε πολύ σοβαρό τραυματισμό της μητέρας της Αφροδίτης, η οποία δίνει τη μάχη αυτή τη στιγμή στο Ιπποκράτειο. Υπάρχουν και τραυματίες και η Αφροδίτη είναι τραυματίας και τρείς ακόμη τραυματίες. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Είναι συγκλονιστικό γιατί τυχαίνει και τους ξέρω τους ανθρώπους αυτούς και τον Σάββα, τον πρώην βουλευτή, χρόνια βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τον Ζήση και την Αφροδίτη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι αυτό που λέμε εθελοντές για την ιδεολογία τους. Προσφέρουν ανιδιοτελώς σε μία παράταξη, πιστεύουν στις ιδέες τους και επειδή ανήκουν σε μία παράταξη και πιστεύουν στις ιδέες τους, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν, μέχρι και να αφαιρέσουν τη ζωή εκείνων των οικογενειών τους, γιατί εκεί μένουν με τους συγγενείς τους, με τα παιδιά τους, σε αστικό ιστό με γείτονες, με τα παιδιά τους».

Στη συνέχεια ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε: «Και έχουν σκάσει και σε μας τα γκαζάκια. Καταρχάς να τα πω με τη σειρά, όπως με έχει διαβεβαιώσει -και σε κάθε τέτοια περίπτωση, όχι επειδή είναι επιθέσεις σε σπίτια που έμεναν στελέχη της ΝΔ, όπως και σε κάθε τέτοια πράξη, κάθε πράξη βίας-… Καταρχάς έχει ξεκινήσει ένα ανθρωποκυνηγητό από την Ελληνική Αστυνομία για να συλληφθούν το συντομότερο δυνατόν οι δράστες και να οδηγηθούν στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, γιατί μιλάμε για βαρύτατα κακουργήματα και να πάνε στο μόνο τους φυσικό χώρο, όπως αποφασίσει η Δικαιοσύνη, που είναι η δικαιοσύνη και προφανώς εφόσον το αποφασίσει και η φυλακή.

Η μητέρα της μητέρας της κυρίας Νέστορα είναι σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση, ο πατέρας στο νοσοκομείο, η ίδια στο νοσοκομείο και άλλοι δύο πολίτες. Όλες είναι δολοφονικές. Καταρχάς να συνεννοηθούμε ότι όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν. Επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα, μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβίσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι η συνέπεια είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτη σου. Άρα το πρώτο και το κυριότερο, είναι να είναι καλά οι άνθρωποι στην υγεία τους και από κει και πέρα είναι η σύλληψη των δραστών. Και από κει και πέρα να πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης. Εγώ δεν θα κρύψω τα λόγια μου. Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και έναν Πρωθυπουργό που σε μία χώρα που έκλεινε τα μάτια της συνολικά η πολιτεία και πολλές φορές και ο δικός μας πολιτικός χώρος που κυβέρνησε, χαρακτηριστικό το βράδυ, το ντροπιαστικό βράδυ του 2008, όπου κάποιοι ήθελαν πολλούς νεκρούς. Ήθελαν να καεί η Αθήνα. Τότε δεν κυβερνούσε η Αριστερά και η Κεντροαριστερά. Η ΝΔ κυβερνούσε. Ζούμε λοιπόν σε μία χώρα που για σχεδόν 50 χρόνια το άλλο άκρο της βίας, γιατί ο ποινικός είναι ποινικός, δεν έχει ιδεολογία, αλλά το ορμητήριο όλων αυτών ήταν μία δήθεν ιδεολογία ακροαριστερή, που στην πραγματικότητα είναι δολοφόνοι, όπως και αντίστοιχοι δολοφόνοι ήταν και από το άλλο άκρο, το άλλο άκρο της βίας, έκανε ότι δεν το έβλεπε. Ήταν οι περιβόητοι «γνωστοί άγνωστοι». Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλω να το πω αυτό.

Έχουν εκκενωθεί δεκάδες καταλήψεις και στη Θεσσαλονίκη μάλιστα έχουν γίνει και πολύ σκληρές επιχειρήσεις για να ξεριζωθούν όλοι αυτοί οι εγκληματίες από τα πανεπιστήμια και ίσως γι’ αυτό -ίσως, δεν το ξέρω- υπάρχει και αυτό το κλίμα αντίδρασης, αλλά στο τέλος το καλό θα κερδίσει, που είναι η νομιμότητα και η νομιμότητα δεν έχει ιδεολογία και πολιτικό χώρο. Η κυβέρνηση αυτή έχει βάλει τάξη στα γήπεδα, έχει εξαρθρώσει δεκάδες μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις, είτε αυτό έχει να κάνει με δραστηριότητα ναρκωτικών ή δραστηριότητα σε πολεοδομίες, είτε εγκληματική δραστηριότητα δηλαδή σε φυλακές ή οπουδήποτε. Και έτσι τώρα πρέπει να ξεριζωθεί και όλο αυτό. Και είτε είναι μια διαμαρτυρία στο σπίτι κάποιου με τρικάκια, που έχει πολύ μικρότερη απαξία- και αυτό είναι τρομοκρατικό γεγονός-, είτε είναι πολύ χειρότερα ένας εκρηκτικός μηχανισμός, οι άνθρωποι αυτοί, όπως και να λέγονται, δεν ξέρω πως λέγονται, δεν ξέρω αν συσχετίζονται και μεταξύ τους, δεν θέλω να τους κάνω και διάσημους, ο μόνος τους φυσικός χώρος είναι η δικαιοσύνη και αν επιλέξει η δικαιοσύνη και το αποφασίσει είναι η φυλακή.

Υπάρχουν οι φυσικοί αυτουργοί των πράξεων αυτών, οι ηθικοί αυτουργοί κατά τον Ποινικό Κώδικα και οι εντός εισαγωγικών «ηθικοί αυτουργοί», αυτοί τέλος πάντων που χωρίς να το ξέρουν; Χωρίς να το καταλαβαίνουν; Εν γνώσει τους; Έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο να βλέπουμε τέτοια εγκληματικά φαινόμενα. Και ο πρώην βουλευτής Β Θεσσαλονίκης, η οικία του τελοσπάντων, αν δεν κάνω λάθος ήταν ο γιος του εκεί, ο Σάββας Αναστασιάδης. Οι επιθέσεις αυτές έγιναν με διαφορά κάποιων λεπτών», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συνέχισε:

«Δολοφονικές επιθέσεις, γκαζάκια. Όχι δηλαδή τα χαρτάκια που πετάνε και φεύγουν, με αποτέλεσμα μία σε μία από αυτές τις επιθέσεις να έχουμε πολύ σοβαρό τραυματισμό της μητέρας της Αφροδίτης, η οποία δίνει τη μάχη αυτή τη στιγμή στο Ιπποκράτειο. Υπάρχουν και τραυματίες και η Αφροδίτη είναι τραυματίας και τρείς ακόμη τραυματίες. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Είναι συγκλονιστικό γιατί τυχαίνει και τους ξέρω τους ανθρώπους αυτούς και τον Σάββα, τον πρώην βουλευτή, χρόνια βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τον Ζήση και την Αφροδίτη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι αυτό που λέμε εθελοντές για την ιδεολογία τους. Προσφέρουν ανιδιοτελώς σε μία παράταξη, πιστεύουν στις ιδέες τους και επειδή ανήκουν σε μία παράταξη και πιστεύουν στις ιδέες τους, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν, μέχρι και να αφαιρέσουν τη ζωή εκείνων των οικογενειών τους, γιατί εκεί μένουν με τους συγγενείς τους, με τα παιδιά τους, σε αστικό ιστό με γείτονες, με τα παιδιά τους».