Όσα δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο Athens Defence Conference.

Η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται «στην περίμετρο της φωτιάς», είναι σήμερα μια απολύτως ασφαλής χώρα, διαβεβαίωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο πλαίσιο του Athens Defence Conference που οργανώνεται από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ).

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, η χώρα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας σε μια ιδιαίτερα ασταθή γεωπολιτική περιοχή, ωστόσο οι διεθνείς εξελίξεις επιβάλλουν συνεχή επαγρύπνηση και προετοιμασία απέναντι στις νέες μορφές απειλών.

«Η Ελλάδα βρίσκεται στην περίμετρο της φωτιάς», είπε, «καθώς υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα: στον βορρά ο πόλεμος στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις. Είμαστε το φυσικό και πολιτικό όριο της Δύσης. Εποπτεύουμε τα σύνορα με φυσικές δυνάμεις και με όλα τα τεχνικά μέσα, ώστε οι είσοδοι από την περίμετρο της φωτιάς προς το εσωτερικό να γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες».

Παράλληλα, τόνισε ότι «είμαστε μία από τις ασφαλέστερες χώρες της Ευρώπης και ελέγχουμε, από στεριά και θάλασσα, όλες τις διακινήσεις και τις ροές», σημειώντας επίσης ότι «ο φράχτης στον Έβρο είναι έργο αμυντικό».

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Ο κ. Χρυσοχοΐδης εξέφρασε την ανησυχία του για μια σειρά από κινδύνους που αναδύονται από τις ένοπλες συγκρούσεις, επισημαίνοντας ότι το σημαντικότερο ζήτημα είναι τι ακολουθεί μετά το τέλος των πολέμων.

«Όπου υπάρχουν πόλεμοι που κλείνουν, η επόμενη φάση είναι οι διακινήσεις όπλων», ανέφερε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας ότι είναι βέβαιο πως χιλιάδες όπλα θα κινηθούν προς διαφορετικές κατευθύνσεις, τροφοδοτώντας νέες εστίες εγκληματικότητας και αστάθειας. Για τον λόγο αυτό, όπως δήλωσε, η Ευρώπη οφείλει να προετοιμαστεί έγκαιρα και να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις μέσα από συντονισμένη δράση και στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών.

Συνεργασία ΕΛ.ΑΣ. με τις Διεθνείς Αρχές

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο οργανωμένο έγκλημα, το οποίο, όπως σημείωσε, δρα πλέον σε διεθνές επίπεδο, διακινώντας όχι μόνο όπλα αλλά και ανθρώπους και ναρκωτικά. Επεσήμανε ότι η Ελλάδα, διαθέτοντας ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρώπης, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας, καθώς η διακίνηση κοκαΐνης και άλλων παράνομων φορτίων απαιτεί οργανωμένο σχέδιο αντιμετώπισης και διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Υπογράμμισε επίσης ότι η Ελληνική Αστυνομία συνεργάζεται στενά με τις διεθνείς αρχές, όπως οι DEA, Europol καθώς και με τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών του Κόλπου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα διεθνή εγκληματικά δίκτυα καθώς και να ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι οι εξελίξεις επιβάλλουν διαρκή επαγρύπνηση και υψηλό επίπεδο ετοιμότητας. «Μόνιμος εχθρός της ασφάλειας είναι η έλλειψη διαρκούς επιφυλακής και η έλλειψη διαρκούς επαγρύπνησης. Αυτό πρέπει να πρυτανεύει στη στρατηγική ασφάλειας μιας χώρας» τόνισε. Τέλος, ο Υπουργός επεσήμανε ότι η πρόληψη και η έγκαιρη προετοιμασία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την προστασία της χώρας και των πολιτών της.

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια ειδήσεων της ΕΡΤ, Αντριάνα Παρασκευοπούλου.