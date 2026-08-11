Στις 12 Αυγούστου αναμένεται η ολική έκλειψη Ηλίου ένα όχι και τόσο συχνό φαινόμενο.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά φαινόμενα θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εκατομμύρια άνθρωποι στις 12 Αυγούστου, καθώς η Σελήνη θα περάσει ακριβώς μπροστά από τον Ήλιο και θα προκαλέσει μια ολική έκλειψη Ηλίου.

Πρόκειται για ένα σχετικά σπάνιο φαινόμενο, κατά τη διάρκεια του οποίου ο δίσκος της Σελήνης θα καλύψει πλήρως τον Ήλιο, με αποτέλεσμα σε συγκεκριμένες περιοχές της Γης το φως της ημέρας να υποχωρήσει απότομα και το τοπίο να βυθιστεί για λίγο στο σκοτάδι.

Η έκλειψη αναμένεται να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό αστρονομικό γεγονός για την Ευρώπη, καθώς θα είναι ορατή σε μεγάλο τμήμα της ηπείρου και αναμένεται να προσφέρει ένα μοναδικό θέαμα σε όσους βρεθούν κατά μήκος της διαδρομής της ολικότητας.

Ένα σπάνιο θέαμα στην Ευρώπη

Η ολική έκλειψη της 12ης Αυγούστου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ευρώπη. Πρόκειται για την πρώτη ολική έκλειψη Ηλίου που θα μπορεί να παρατηρηθεί από την ηπειρωτική Ισπανία εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Η τελευταία ολική έκλειψη που ήταν ορατή από την ηπειρωτική Ευρώπη είχε σημειωθεί το 2006, γεγονός που κάνει το φετινό φαινόμενο ακόμη πιο ξεχωριστό για τους λάτρεις της αστρονομίας.

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Η διαδικασία είναι αποτέλεσμα της ευθυγράμμισης της Γης, της Σελήνης και του Ήλιου. Η Σελήνη θα κινηθεί ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο και, καθώς θα περάσει μπροστά από τον ηλιακό δίσκο, η σκιά της θα πέσει πάνω στην επιφάνεια της Γης.

Στις περιοχές από τις οποίες θα περάσει η πλήρης σκιά της Σελήνης, ο Ήλιος θα καλυφθεί ολοκληρωτικά.

Η μέρα θα γίνει για λίγο... νύχτα

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο μιας ολικής έκλειψης είναι η απότομη αλλαγή στο περιβάλλον. Για λίγα λεπτά ή, ανάλογα με την ακριβή τοποθεσία, ακόμη και για μερικές δεκάδες δευτερόλεπτα, το φως της ημέρας θα περιοριστεί δραματικά.

Ο ουρανός θα σκοτεινιάσει, ενώ η θερμοκρασία μπορεί να παρουσιάσει αισθητή πτώση. Ταυτόχρονα, στον ουρανό θα εμφανιστεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα της έκλειψης: το ηλιακό στέμμα.

Πρόκειται για την εξωτερική ατμόσφαιρα του Ήλιου, η οποία υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν είναι εύκολο να παρατηρηθεί από τη Γη, καθώς η έντονη φωτεινότητα του ηλιακού δίσκου την επισκιάζει.

Κατά τη διάρκεια της ολικότητας, όμως, όταν η Σελήνη καλύπτει πλήρως τον Ήλιο, το στέμμα γίνεται ορατό γύρω από τη σκοτεινή σιλουέτα της Σελήνης, δημιουργώντας μια εικόνα που δύσκολα μπορεί να συγκριθεί με οποιοδήποτε άλλο αστρονομικό φαινόμενο.

Από πού θα είναι ορατή η ολική έκλειψη

Η διαδρομή της ολικότητας θα εκτείνεται σε μήκος περίπου 8.300 χιλιομέτρων, ξεκινώντας από την περιοχή της Αρκτικής.

Σύμφωνα με το EarthSky, η σκιά της Σελήνης θα αρχίσει να γίνεται ορατή περίπου στις 20:00 ώρα Ελλάδας και Κύπρου, πριν κινηθεί προς τον Βόρειο Πόλο και συνεχίσει την πορεία της πάνω από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Πορτογαλία και τη βόρεια Ισπανία.

Η διάρκεια της ολικότητας δεν θα είναι ίδια σε όλες τις περιοχές. Στη Γροιλανδία, όσοι βρεθούν στη σωστή θέση θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν περισσότερα από δύο λεπτά πλήρους έκλειψης.

Στη βόρεια Ισπανία, αντίθετα, το διάστημα της ολικότητας θα είναι πολύ μικρότερο και μπορεί να περιοριστεί ακόμη και σε περίπου 20 δευτερόλεπτα.

Αυτό σημαίνει ότι η ακριβής τοποθεσία από την οποία θα παρακολουθήσει κάποιος το φαινόμενο θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο πόσο θα διαρκέσει το εντυπωσιακό σκοτάδι.

Η Ισπανία στο επίκεντρο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία της έκλειψης πάνω από την Ισπανία. Η σκιά της Σελήνης θα περάσει πάνω από τη Γαλικία και στη συνέχεια θα κινηθεί προς τις Βαλεαρίδες Νήσους, καθώς το φαινόμενο θα πλησιάζει χρονικά προς το ηλιοβασίλεμα.

Η συγκεκριμένη συγκυρία αναμένεται να δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο σκηνικό, καθώς η φυσική μετάβαση από το φως της ημέρας προς το σούρουπο θα συμπέσει με τη δραματική σκοτεινιά που προκαλεί η ολική έκλειψη.

Σύμφωνα με την Ισπανική Επιστημονική και Συμβουλευτική Επιτροπή για την Τριάδα των Εκλείψεων, η θέση του Ήλιου στον ορίζοντα θα αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο που θα επηρεάσει την εμπειρία όσων παρακολουθήσουν το φαινόμενο από την περιοχή.

Ο καιρός μπορεί να αλλάξει τα πάντα

Παρά την ακρίβεια με την οποία οι επιστήμονες μπορούν να υπολογίσουν την πορεία μιας έκλειψης, υπάρχει ένας παράγοντας που δεν μπορεί να προβλεφθεί με την ίδια βεβαιότητα: ο καιρός.

Τα σύννεφα μπορούν να κρύψουν μεγάλο μέρος ή ακόμη και ολόκληρο το φαινόμενο από τους παρατηρητές. Γι' αυτό και οι καιρικές συνθήκες θεωρούνται διαχρονικά ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχημένη παρατήρηση μιας ολικής έκλειψης Ηλίου.

Όσοι σχεδιάζουν να ταξιδέψουν για να παρακολουθήσουν την έκλειψη αναμένεται να επιλέξουν τοποθεσίες με όσο το δυνατόν καλύτερες πιθανότητες για καθαρό ουρανό.

Για να δει κάποιος την ακριβή ώρα έναρξης, τη διάρκεια και τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανιστεί η έκλειψη από τη δική του περιοχή, μπορεί να χρησιμοποιήσει τις διαθέσιμες αστρονομικές υπηρεσίες πρόγνωσης, όπως το Time and Date.

Πότε θα γίνει η επόμενη ολική έκλειψη

Όσοι δεν καταφέρουν να παρακολουθήσουν την ολική έκλειψη της 12ης Αυγούστου δεν θα χρειαστεί να περιμένουν για πολλά χρόνια μέχρι το επόμενο αντίστοιχο φαινόμενο.

Σύμφωνα με τη NASA, η επόμενη ολική έκλειψη Ηλίου θα πραγματοποιηθεί στις 2 Αυγούστου 2027.

Μέχρι τότε, όμως, η έκλειψη της 12ης Αυγούστου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αστρονομικά γεγονότα της χρονιάς, με εκατομμύρια ανθρώπους να στρέφουν το βλέμμα τους στον ουρανό για να παρακολουθήσουν τη στιγμή που η ημέρα θα μετατραπεί προσωρινά σε νύχτα.