Προετοιμαστείτε για την άμεση επιστροφή του Ελ Νίνιο, προειδοποιεί ο ΟΗΕ.

Ο κόσμος πρέπει να προετοιμαστεί για την επικείμενη επιστροφή του φαινομένου Ελ Νίνιο και τα ενισχυμένα ακραία καιρικά φαινόμενα που θα προκαλέσει, προειδοποίησε ο ΟΗΕ.

Η κλιματική διαταραχή που προκαλεί το φαινόμενο αυξάνει τις παγκόσμιες θερμοκρασίες και επιδεινώνει τις βροχοπτώσεις. Έχει 80% πιθανότητα να σχηματιστεί πριν από τον Σεπτέμβριο και 90% πιθανότητα να συνεχιστεί έως τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό.

Ο Οργανισμός διαπιστώνει ότι τα περισσότερα μοντέλα προβλέπουν ότι η επανεμφάνιση του κυκλικού φαινομένου στον ωκεανό και την ατμόσφαιρα θα είναι «τουλάχιστον μέτριας» έντασης και ενδεχομένως ισχυρή, ενώ επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει ότι ίσως να είναι το ισχυρότερο του 21ου αιώνα.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε ότι ο κόσμος πρέπει να αντιμετωπίσει το φαινόμενο ως «επείγουσα κλιματική προειδοποίηση». Όπως είπε, «οι συνθήκες του Ελ Νίνιο θα ρίξουν λάδι στη φωτιά ενός πλανήτη που θερμαίνεται». «Οι επιπτώσεις που είναι πιο έντονες, πιο εκτεταμένες και θα διασχίσουν τα σύνορα με καταστροφική ταχύτητα», τόνισε.

Το πιο πρόσφατο Ελ Νίνιο (2023–24) ήταν ένα από τα πέντε ισχυρότερα που έχουν καταγραφεί και συνέβαλε σε ένα εξαιρετικά θερμό 2024 που έσπασε τα παγκόσμια ρεκόρ θερμοκρασίας.

Ασυνήθιστες θερμοκρασίες σε όλο τον πλανήτη

Ο WMO ανέφερε ότι προβλέπονται ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες σε σχεδόν όλα τα μέρη του πλανήτη για τους επόμενους τρεις μήνες και προειδοποίησε για μεγαλύτερη πιθανότητα ακραίων βροχοπτώσεων και ξηρασίας.

Αν και κάθε επεισόδιο Ελ Νίνιο είναι διαφορετικό, συνήθως συνδέεται με:

Πιο έντονες βροχές σε τμήματα της Νότιας Αμερικής, των νότιων ΗΠΑ, του Κέρατος της Αφρικής και της Κεντρικής Ασίας.

Πιο ξηρές συνθήκες στην Κεντρική Αμερική, στη βόρεια Νότια Αμερική, στην Καραϊβική, στην Αυστραλία, στην Ινδονησία και σε τμήματα της Νότιας Ασίας.

Τα θερμά νερά μπορούν επίσης να τροφοδοτήσουν τυφώνες στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, και αντίθετα να εμποδίσουν τη δημιουργία τους στη λεκάνη του Ατλαντικού.

Η προειδοποίηση έρχεται σε μια περίοδο που η δυτική Ευρώπη βγήκε από έναν ασυνήθιστα θερμό Μάιο, με ρεκόρ θερμοκρασιών στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας (WMO) και η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου προειδοποίησαν ότι ένα νέο ρεκόρ θερμότητας στον πλανήτη είναι σχεδόν βέβαιο πριν το τέλος της δεκαετίας, με την επιστροφή του Ελ Νίνιο πιθανόν να το επισπεύσει ήδη από το 2027.

Ο αναλυτής Gareth Redmond-King του βρετανικού think tank Energy & Climate Intelligence Unit (ECIU), προειδοποίησε ότι τα τελευταία ευρήματα αποτελούν «κακές ειδήσεις» για τον εφοδιασμό με τρόφιμα, που βρίσκεται ήδη υπό πίεση λόγω της κλιματικής κατάρρευσης και του περιορισμού της ροής λιπασμάτων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν.

Το πέρασμα του Ελ Νίνιο «θα είναι καταστροφικό για πολλούς αγρότες και ζήτημα ζωής ή θανάτου για πάρα πολλούς ανθρώπους», εκτιμά ο αναλυτής.

Ο Γκουτέρες τόνισε ότι η μόνη αποτελεσματική απάντηση είναι η «κλιματική δράση αντίστοιχη της κρίσης», με σταδιακή απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα, επιτάχυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης.

Με πληροφορίες από Guardian