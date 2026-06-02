Στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90,1 μίλησε ο αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Κώστας Μπάρκας.

Στα Παραπολιτικά 90,1 μίλησε ο αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μπάρκας, στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους δημοσιογράφους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή.

Για τις τελευταίες εξελίξεις στην κεντροαριστερά, ο Κώστας Μπάρκας δήλωσε «Θα είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι να αποφασίσουν τα μέλη και τα πολιτικά όργανα του κόμματος ότι πρέπει ή μπορούμε ή θα αλλάξουμε πορεία. Θα είμαι στην κοινοβουλευτική ομάδα όσο αποφασίσουν τα πολιτικά όργανα του κόμματος ότι πρέπει να υπάρχουμε ή τέλος πάντων πρέπει να βοηθήσουμε στο να δημιουργηθεί κυβερνητικός πόλος της Κεντροαριστεράς απέναντι στην παντοκρατορία της ΝΔ».

Ερωτηθείς αν μπορεί να υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο κόμμα Τσίπρα τόνισε «Θεωρώ ότι δεν μπορούνε να υπάρχουν δύο αντιπαραθετικά σχήματα. Αυτό σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να υπερασπιστεί αυτό που έχει πάρει ως κομματική και συνεδριακή απόφαση δηλαδή να παίξει καταλυτικό ρόλο στη δημιουργία ενός κυβερνητικού πόλου της Κεντροαριστεράς».

Στην διαπίστωση δημοσιογράφου ότι ο Τσίπρας λέει «δεν θέλω. Δεν κάνω καμία συνεργασία με κανέναν», ο κ. Μπάρκας πρόσθεσε «Εγώ δεν είπα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παίξει τέτοιο ρόλο ως συνεργασία κομμάτων, εγώ λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τα μέλη του, είναι οι απόψεις του είναι πολλά πράγματα, θα πρέπει να παίξει έναν τέτοιο ρόλο ανεξαρτήτου κομματικών ή οργανικών θέσεων. Δεν έχει σημασία αν ο Μπάρκας θα πρέπει να είναι βουλευτής, σημασία έχει εάν το πολιτικό σχέδιο που υπηρετεί ο Μπάρκας θα είναι πλειοψηφικό στην κοινωνία ως κυβερνητικός πόλος. Θεωρώ για όλους, δεν έχει να κάνει με τον εαυτό μου».