Για «πιθανή παρεξήγηση» έκανε λόγο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Επεισόδιο μεταξύ των δύο πρώην συντρόφων Κώστα Μπάρκα και Ραλλίας Χρηστίδου προκλήθηκε στη Βουλή.

Η ανεξάρτητη βουλευτίνα, φαίνεται πως ενοχλήθηκε όταν ευρισκόμενη στο βήμα, είδε τον κ. Μπάρκα να γελάει. Προσβεβλημένη από τη συμπεριφορά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, μόλις ολοκλήρωσε την ομιλία της φέρεται να του είπε περνώντας από το έδρανο του: «Αν ξαναγελάσεις, θα σου σπάσω τα μούτρα! Κατάλαβες;».

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν πως εκείνος της απάντησε «Ορίστε; Τι είπες;». Η βουλευτίνα τότε επανέλαβε την επίθεση λέγοντας: «Εάν γελάσεις ξανά, θα σου σπάσω τα μούτρα!».

Ο Κώστας Μπάρκας μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες υποστήριξε ότι δέχτηκε «απρόκλητη επίθεση» χωρίς να έχει προηγηθεί τίποτα απολύτως με την ανεξάρτητη βουλευτή.

Παράλληλα, εκτίμησε πως πρόκειται για πιθανή παρεξήγηση, καθώς την ώρα που η συνάδελφός του βρίσκονταν στο βήμα, εκείνος χαμογέλασε για ένα σχόλιο που δέχτηκε από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζο.

Η Ραλλία Χρηστίδου μιλώντας με δημοσιογράφους κατήγγειλε πως ο Κώστας Μπάρκας ενοχλήθηκε επειδή στην ομιλία της αναφέρθηκε στην ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 86.

«Το να ενοχλείται ένας εκπρόσωπος ενός αντιδημοκρατικού κόμματος όπως ο ΣΥΡΙΖΑ πάει πολύ! Και μόνο που το έκανε γνωστό στους δημοσιογράφους το κάνει ακόμα πιο γελοίο όλο αυτό», υποστήριξε η Ραλλία Χρηστίδου.