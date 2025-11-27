Δυσκολεύουν τα πράγματα για τον Στέφανο Κασσελάκη.

Η Ραλλία Χρηστίδου ανέλαβε τη θέση του διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Στέφανου Κασσελάκη.

Η θέση «χήρευε» για μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς ο Μανώλης Καπνισάκης, διευθυντής του γραφείου του Στέφανου Κασσελάκη είχε αποχωρήσει προκειμένου να ασχοληθεί με το δικηγορικό του γραφείο.

Ακόμα και αν η αποχώρηση Καπνισάκη ήταν κοινή συναινέσει με τον πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας και δεν υπήρχαν άλλοι λόγοι, η απώλεια για τον Κασσελάκη είναι μεγάλη.

Όσο και αν η Ραλλία Χρηστίδου κατορθώσει να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της...

Β.Σκ.