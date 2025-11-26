Με καθυστέρηση δύο ετών και αφού πρώτα κυκλοφόρησε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα που διαψεύδει το δήθεν απειλητικό SMS της Έφης Αχτσιόγλου προς τον πρώην Πρωθυπουργό, ο Στέφανος Κασσελάκης τοποθετήθηκε διαψεύδοντας επίσης την ύπαρξή του.

«Νομίζω όπως λέει και ο ίδιος αντικειμενικά στο βιβλίο του δεν υπήρχε στήριξη στην καμπάνια. Τη μία φορά που με είχε πάρει τηλέφωνο στη διάρκεια της καμπάνιας ήταν για να μου πει για αυτό το περιβόητο SMS και τι είχε γίνει. Εγώ δεν θυμάμαι, ήμουν στο Daniel, είχε καταρρακτώδη βροχή, επέστρεφα από μία επίσκεψη και ήμουν πολύ κουρασμένος και οδηγούσα μόνος μου. Και ακούω στο τηλέφωνο «τι είναι αυτό, πρέπει να βγεις να το διαψεύσεις» και του λέω να διαψεύσω τι; Και μου λέει για ένα SMS που δήθεν είχε στείλει η κυρία Αχτσιόγλου στον Αλέξη. Και του λέω ότι δεν έχω ιδέα σε τι αναφέρεσαι, ειλικρινά. Πώς εγώ μπορώ να διαψεύσω κάτι που δεν έχω ιδέα αν έχει γίνει. Λες και είμαι εγώ ο ιθύνων νους αυτής της λάσπης», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κασσελάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο MEGA.

Όπως ωστόσο αναφέραμε και εισαγωγικά, χρειάστηκε να περάσουν δύο χρόνια για να το διαψεύσει ο κ. Κασσελάκης, αφού ωστόσο πάνω σε αυτό το ανύπαρκτο SMS βάσισε μεγάλο μέρος της καμπάνιας του με τα σενάρια περί υπονόμευσης του Αλέξη Τσίπρα.

{https://www.youtube.com/shorts/enlQjDCiJCc}