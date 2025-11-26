«Αυτό δεν ήταν κόμμα. Ήταν μια ομάδα διαφορετικών μηχανισμών», σχολίασε για τον ΣΥΡΙΖΑ ο Στέφανος Κασσελάκης.

Στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, τις «εσωκομματικές πρακτικές» που συνάντησε στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, μιλώντας στο Mega.

Για «ομοφοβικά υπονοούμενα» από Τσίπρα

Ο κ. Κασσελάκης τόνισε ότι δεν τον ενόχλησαν προσωπικά οι αναφορές, αλλά υπογράμμισε την ανάγκη να μη γίνονται ανεκτά ομοφοβικά υπονοούμενα από δημόσια πρόσωπα:

«Όταν αλιεύει σε θολά νερά, δηλαδή σε ομοφοβικά υπονοούμενα κάποιος που έχει δημόσιο βήμα… πρέπει να μιλήσει γι’ αυτό το θέμα. Δεν μπορείς να αφήνεις τις προκαταλήψεις». «Αυτό είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά».

Για τη συνάντηση στο Σούνιο και την πολιτική στάση του Αλέξη Τσίπρα

Αναφερόμενος στη γνωστή συνάντηση στο Σούνιο, σημείωσε: «Τότε μου είχε πει ότι αν επέστρεφε στην πολιτική, θα ήταν μόνο για την ίδια ή μεγαλύτερη θέση από εκείνη από την οποία αποχώρησε».

Αναφερόμενος σε όσα γράφει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του σχετικά με τον σύζυγο του κ. Κασσελάκη, Τάιλερ Μακμπέθ, και τη «δήθεν συζήτηση» περί απόκτησης παιδιών στο Μαξίμου, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας ξεκαθάρισε:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Αυτό που κατάλαβαν είναι ότι εμείς είπαμε πως θέλουμε να μεγαλώνουμε παιδιά στο Μαξίμου; Δηλαδή έλεος».

Περιγράφοντας τη συζήτηση, τόνισε ότι επρόκειτο απλώς για μια ανθρώπινη κουβέντα σχετικά με την εμπειρία της οικογένειας ενός πρωθυπουργού:

«Ο σύζυγός μου ρωτούσε πώς ήταν για εκείνους να μεγαλώνουν παιδιά στη δημόσια σφαίρα και ειδικά όταν ήταν στο Μαξίμου».

«Μάλιστα, ο Τάιλερ μου είπε ότι η απάντηση που είχε πάρει ήταν πως όταν είσαι σε θέση εξουσίας καθορίζεις το πρόγραμμά σου, άρα έχεις ευελιξία».

Για το «δαχτυλίδι» και τις εσωτερικές διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας άσκησε κριτική στις εσωκομματικές πρακτικές που συνάντησε:

«Το δαχτυλίδι το είχε δώσει αλλού, όπως γράφει».

«Αυτό δεν ήταν κόμμα. Ήταν μια ομάδα διαφορετικών μηχανισμών».

«Δεν σέβονται τον ίδιο τους τον κόσμο… πραγματικά λυπάμαι για το πόση προδοσία έχει φάει αυτός ο κόσμος».

Για την απουσία συγγνώμης στο βιβλίο και τις ευθύνες για το Μάτι

Σε σχέση με τη δημόσια συζήτηση γύρω από το βιβλίο Τσίπρα, ο κ. Κασσελάκης δήλωσε:

«Σκέφτομαι τις οικογένειες των θυμάτων στο Μάτι… ήταν ένα ολόκληρο βιβλίο χωρίς να υπάρχει μία συγγνώμη».

«Το να παριστάνουμε ότι δεν υπάρχουν ευθύνες από την πολιτεία για αυτό που έγινε στο Μάτι είναι απαράδεκτο».

Για το ενδεχόμενο επιστροφής Τσίπρα στην πολιτική

Ο κ. Κασσελάκης εξέφρασε επιφυλάξεις για το εάν ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι τελικά υποψήφιος:

«Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα κατέβει τελικά. Αν είναι να κατέβει, η καλύτερη του μέρα θα είναι η πρώτη του μέρα, διότι μετά θα πρέπει να απαντήσει».

Για την έμφυλη βία και τις προτάσεις του Κινήματος Δημοκρατίας

Ο κ. Κασσελάκης ανέλυσε διεξοδικά τις θέσεις και τις νομοθετικές προτάσεις του για την προστασία των γυναικών, υπογραμμίζοντας τόσο τον κοινωνικό χαρακτήρα του φαινομένου όσο και την ανάγκη θεσμικών παρεμβάσεων.

«Η γυναικοκτονία δεν είναι απλά μία ανθρωποκτονία. Είναι μια ανθρωποκτονία που συμβαίνει επειδή το άτομο είναι γυναίκα, επειδή ένας άντρας θεωρεί τη γυναίκα αντικείμενό του».

Ο κ. Κασσελάκης συνέδεσε τις γυναικοκτονίες με ένα βαθύτερο κοινωνικό πρόβλημα: «Αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι η κουλτούρα. Οι άντρες πρέπει να είναι μέρος της λύσης».

Σημείωσε ότι η γυναικοκτονία δεν είναι μεμονωμένο γεγονός, αλλά αποτελεί το τελικό στάδιο μιας διαδρομής έμφυλης βίας: «Η γυναικοκτονία πολλές φορές είναι το τελευταίο στάδιο από την έμφυλη βία που μπορεί να προϋπάρχει.»

Συνέδεσε το ζήτημα με τον ψηφιακό εκφοβισμό και την εκδικητική πορνογραφία, αναφέροντας τη συγκίνηση των οικογενειών των θυμάτων: «Οι μητέρες των κοριτσιών των γυναικοκτονιών συγκινήθηκαν από τα θύματα της εκδικητικής πορνογραφίας. Είναι κι αυτό μια μορφή βίας.»

Οικονομική χειραφέτηση ως προϋπόθεση διαφυγής

Ο κ. Κασσελάκης ανέδειξε τον κεντρικό ρόλο της οικονομικής ανασφάλειας: «Πολλές γυναίκες φοβούνται να φύγουν από τον σύζυγο, τον σύντροφο, τον βιαστή… γιατί μπορεί να μην έχουν την οικονομική αυτονομία να στηρίξουν τα παιδιά.»

Για τον λόγο αυτόν επανέλαβε την ανάγκη δημιουργίας ειδικού κρατικού ταμείου: «Πρέπει να υπάρχει ένα ταμείο που θα δίνει τη ‘γέφυρα’ αυτή στις γυναίκες, για να αισθάνονται οικονομική σιγουριά ότι μπορούν να φύγουν».

«Αν ο άντρας δεν πληρώσει διατροφή, αυτό να είναι οφειλή στο κράτος, ώστε το ταμείο να καλύπτει τη γυναίκα».

Ο ρόλος του κράτους και των θεσμών

Ο κ. Κασσελάκης υπογράμμισε ότι η Πολιτεία οφείλει να προηγείται των κοινωνικών αλλαγών: «Η πολιτεία πρέπει να είναι μπροστά στις εξελίξεις. Δεν μπορεί η κοινωνία να είναι μπροστά από την πολιτεία».

{https://exchange.glomex.com/video/v-deifr5re4g6h?integrationId=40599y14juihe6ly}