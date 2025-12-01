Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να χτυπήσει τη χώρα από την Τετάρτη και μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Από την Τετάρτη και μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έρθει ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που θα σαρώσει πολλές περιοχές της χώρας. Θοδωρής Κολυδάς, Γιώργος Τσατραφύλλιας και Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρουν πως μέχρι την Τετάρτη θα υπάρξουν σχετικά καλές καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Μετά όμως, ο καιρός θα γυρίσει «τούμπα» με νέα κακοκαιρία σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και τις Αττικής.

Θοδωρής Κολυδάς

Ένα μικρό διάλειμμα λίγων ημερών με ηλιοφάνεια θα κάνει η κακοκαιρία, με τις έντονες βροχοπτώσεις να επιστρέφουν μετά τις 4 Δεκεμβρίου και τη χώρα να μπαίνει στον «προθάλαμο του χειμώνα», σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Star, Θοδωρή Κολυδά.

Όπως τονίζει ο ίδιος, αναμένονται αρκετές βροχοπτώσεις που δεν αποκλείεται να προκαλέσουν προβλήματα αν και θα προσφέρουν μεγάλη βοήθεια στην αντιμετώπιση της ξηρασίας καθώς και σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας.

Στην ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει:

«Μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας ανατολικότερα από αύριο για δυο τρείς μέρες ο καιρός βελτιώνεται πρόσκαιρα. Ξεκινά ένας νέος γύρος βροχοπτώσεων από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος από τις 4 Δεκεμβρίου (εορτής της Αγίας Βαρβάρας ). Αυτό δένει εν μέρει και με την γνωστή μας παροιμία «Αϊ Βαρβάρα βαρβαρώνει, Αϊ Σάββας σαβανώνει, κι Αϊ Νικόλας παραχώνει» που υποδηλώνει την έλευση του χειμώνα.

Η Ελλάδα φαίνεται να μπαίνει δυναμικά στον προθάλαμο του χειμώνα με αυξημένο υετό στις νοτιοανατολικές περιοχές, κάτι που μπορεί να ανακουφίσει σε κάποιον βαθμό την ξηρασία, αλλά και πιθανόν να δημιουργήσει τοπικά προβλήματα εάν συμπέσουν διαδοχικά επεισόδια ραγδαίων βροχών.

Η τάση των δύο εβδομάδων δεν δείχνει «ακραίο» καιρικό μοτίβο, αλλά μια σταθερά υγρή περίοδο. Οι εβδομαδιαίοι χάρτες αποκλίσεων υετού του ECMWF για το διάστημα 1–15 Δεκεμβρίου 2025 σκιαγραφούν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον καιρικό σκηνικό για την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Η εικόνα που προκύπτει δείχνει ότι η χώρα μας μπαίνει σε μια περίοδο αυξημένου υετού , με τη Μεσόγειο να αναλαμβάνει και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση του καιρού.

Κλέαρχος Μαρουσάκης

Για σφοδρή κακοκαιρία που θα ξεκινήσει από την Τετάρτη κάνει λόγο ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης. Όπως αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, από το βράδυ της αυριανής ημέρας θα μας προσεγγίσει ένα κύμα κακοκαιρίας, το οποίο την Τετάρτη θα ασκήσει τη πρώτη του επίδραση προς τη δυτική Ελλάδα (μέσα στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά).

Περιμένουμε ένα κύμα κακοκαιρίας ανάλογης έντασης με αυτό των προηγούμενων ημερών που σημαίνει οτι και αυτή η κακοκαιρία μπορεί να αφήσει πίσω της αρκετά προβλήματα.

Θα ξεκινήσει την επίδρασή του πρώτα στη δυτική Ελλάδα. Δηλαδή την Τετάρτη, θα δούμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο κεντρικό και βόρειο Ιόνιο, στην περιοχή της δυτικής και βορδειοδυτικής Πελοποννήσου, τη δυτική Στερεά και την Ήπειρο.

Θα έχουμε ισχυρές βροχές - καταιγίδες αλλά και ανέμους.

Η κακοκαιρία την Πέμπτη θα επεκταθεί πιο ανατολικά και μάλιστα περιοχές όπως η ανατολική και νοτια Θεσσαλία, θέλουν μεγάλη προσοχή καθώς θα δημιουργηθούν συγκλίσεις που θα αφήσουν στο πέρασμά τους μεγάλο όγκο βροχής.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα αφορούν πλέον την Αττικοβοιωτία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, την περιοχή της Χαλκιδικής, τα παραλιακά τμήματα της Πελοποννήσου τα οποία θέλουν μεγάλη προσοχή.

Από Τετάρτη λοιπόν θα ξεκινήσει η κακοκαιρία, πρώτα στη δυτική Ελλάδα και από Πέμπτη και στη συνέχεια και μέχρι και το τέλος της εβδομάδας θα περάσουμε σε ένα χειμωνιάτικο καιρικό μοτίβο, ενώ μπορεί να έχουμε και προβλήματα.

Είναι μία κακοκαιρία που θα σαρώσει τη χώρα και θα πάρει μεγάλα ποσά υγρασίας. Αυτές οι κακοκαιρίες περνάνε από θερμές περιοχές και μετά μετακινούνται σε ψυχρές περιοχές με αποτέλεσμα να εκδηλώνονται έντονες καταιγίδες οι οποίες θα αφορούν σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

Ταυτόχρονα θα δούμε πολλές χιονοπτώσεις σε μεγάλα υψόμετρα στα βουνά μας, τα οποία θα δεχθούν τα πρώτα αξιόλογα χιόνια.

Αυτές οι κακοκαιρίες μπορεί στο πέρασμά τους να αφήνουν προβλήματα σε θαλάσσιες - παραθαλάσσιες εκτάσεις και να ευνοήσουν πολύ τα χιονοδρομικά κέντρα γεμίζοντάς τους με αξιόλογο χιόνι.

Χρειάζεται προσοχή να είμαστε σε εγρήγορση, καθώς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια, καθώς και αυτή η κακοκαιρία θα κινηθεί σε ανάλογα πλαίσια με την προηγούμενη με έντονα καιρικά φαινόμενα.

Γιώργος Τσατραφύλλιας

Για την επερχόμενη κακοκαιρία μίλησε ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας. Ανέφερε σε ανάρτησή του ότι το βαρομετρικό χαμηλό θα γεννηθεί στις ακτές της Αφρικής και θα επηρεάσει πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής.

Όπως ανέφερε τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν την Τετάρτη και θα κρατήσουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Δείτε την ανάρτηση:

«Έρχεται αφρικανική καταιγίδα...»

Καλημέρα καλή εβδομάδα και καλό μήνα!

Ο τίτλος της σημερινής ανάρτησης δεν είναι τυχαίος. Την Τετάρτη ένα βαρομετρικό χαμηλό θα γεννηθεί στη βόρεια ακτή της Αφρικής και συγκεκριμένα της Λιβύης : στον κόλπο της Σύρτης.

Θα μας επηρεάσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και ισχυρούς νοτιάδες.Οι περιοχές που θα επηρεαστού περισσότερο είναι:

Η δυτική Ελλάδα ( κυρίως περιοχές πιο κοντά στο Ιόνιο), η νότια Πελοπόννησος, η Θεσσαλία, η Εύβοια, η ανατολική Στερεά ,η Αττική ,οι Σποράδες, η κεντρική Μακεδονία, το ανατολικό Αιγαίο, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν την Τετάρτη από τα δυτικά και σταδιακά θα σαρώσουν τις περισσότερες περιοχές.

Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες οι οποίοι από το Σάββατο θα στραφούν σε βοριάδες.

Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά.

Χιόνια θα πέσουν στα πολύ ορεινά και σε κάποια χιονοδρομικά.

Μέρα με τη μέρα θα μπορέσω να γίνω ακόμα πιο συγκεκριμένος για την ένταση και τις περιοχές.

