Νέα στοιχεία για την έκδοση του προσωπικού αριθμού έδωσε ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.

Ο Προσωπικός Αριθμός αποδίδεται πλέον σε όλους τους ενήλικες πολίτες, με στόχο την απλοποίηση των συναλλαγών με το Δημόσιο, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Όπως τόνισε, έχουν ήδη εκδοθεί πάνω από 6,5 εκατομμύρια προσωπικοί αριθμοί, καλύπτοντας περίπου 9,3 εκατομμύρια πολίτες. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς ταλαιπωρία, ενώ παράλληλα επιβεβαιώθηκαν στοιχεία ώστε τα δημόσια μητρώα να αποκτήσουν ενιαία και ολοκληρωμένη εικόνα.

Ο προσωπικός αριθμός είναι διαθέσιμος στην πλατφόρμα pa.gov.gr και στο Gov.gr Wallet, όπου κάθε πολίτης μπορεί να τον δει και να επιβεβαιώσει τα προσωπικά του στοιχεία. Για ανήλικους, ο αριθμός αποδίδεται αυτόματα με την έκδοση ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ, ενώ οι πολίτες του εξωτερικού μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω των ελληνικών προξενείων.

Ο κ. Αναγνωστόπουλος υπογράμμισε ότι ο προσωπικός αριθμός δεν συγκεντρώνει όλα τα προσωπικά δεδομένα σε ένα σημείο ούτε επιτρέπει την πρόσβαση σε τρίτους. Τα δεδομένα παραμένουν στα αντίστοιχα φορολογικά, ασφαλιστικά και υγειονομικά μητρώα, με πλήρη προστασία σύμφωνα με τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων.

Ποιοι δεν μπορούν να εκδώσουν Προσωπικό Αριθμό

Όπως διευκρινίστηκε, όποιος δεν διαθέτει ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ δεν μπορεί να λάβει προσωπικό αριθμό. Επιπλέον, υπάρχουν άτομα καταγεγραμμένα στα μητρώα αλλοδαπών για τα οποία θα ακολουθήσει μελλοντικά διαδικασία απόδοσης αντίστοιχου αριθμού. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις πολιτών με παλιά, λανθασμένα καταχωρισμένα στοιχεία, για τους οποίους ζητείται να προβούν σε επιβεβαίωση.

Τέλος, ο κ. Αναγνωστόπουλος κάλεσε τους χρήστες των πλατφορμών gov.gr και του Wallet να ολοκληρώσουν την επιβεβαίωση των στοιχείων τους, ώστε να διασφαλιστεί ενιαία και σωστή εικόνα του πολίτη σε όλα τα βασικά μητρώα του Δημοσίου.

