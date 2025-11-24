Ολοκληρώθηκε η αυτοματοποιημένη διαδικασία απόδοσης Προσωπικού Αριθμού.

Συνολικά 9.311.529 πολίτες έχουν Προσωπικό Αριθμό, καθώς ολοκληρώθηκε η αυτοματοποιημένη διαδικασία απόδοσής του, σε όσους δεν τον είχαν εκδώσει έως τη λήξη της σχετικής προθεσμίας.

Οι πολίτες για τους οποίους ολοκληρώθηκε η αυτόματη απόδοση του Προσωπικού Αριθμού ενημερώνονται σταδιακά μέσω email, από τη «Θυρίδα πολίτη» στο gov.gr και με ειδοποίηση στο «Gov.gr Wallet».

Η ενημέρωση αποστέλλεται αποκλειστικά για λόγους πληροφόρησης και δεν απαιτείται καμία ενέργεια επιβεβαίωσης από τους πολίτες, ενώ για λόγους ασφάλειας ο Προσωπικός Αριθμός δεν εμφανίζεται στο σχετικό μήνυμα, επισημαίνει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Επίσης, υπενθυμίζει ότι οι πολίτες μπορούν να δουν ανά πάσα στιγμή τον Προσωπικό Αριθμό στην πλατφόρμα pa.gov.gr, με τη χρήση των κωδικών TaxisNet και σε ειδικά διαμορφωμένο πλαίσιο στο «Gov.gr Wallet».

Η αυτοματοποιημένη απόδοση του Προσωπικού Αριθμού συνεχίζεται για όλους τους πολίτες μόλις αποκτούν ΑΦΜ. Εκείνοι στους οποίους έχει αποδοθεί Προσωπικός Αριθμός, μπαίνουν στην εφαρμογή myInfo για να ελέγξουν τα στοιχεία τους. Αν εντοπίσουν οποιαδήποτε ανακρίβεια, θα πρέπει να τα διορθώσουν, καταχωρίζοντας τις σωστές πληροφορίες στα αντίστοιχα πεδία.

Οι πολίτες που διαθέτουν ΑΦΜ και δεν τους έχει αποδοθεί Προσωπικός Αριθμός θα πρέπει να ολοκληρώνουν τη διόρθωση τυχόν ασυνεπειών στα προσωπικά τους στοιχεία που εντοπίζονται μεταξύ των δημόσιων μητρώων και ακολούθως θα τους αποδοθεί αυτόματα.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιβεβαίωσης στοιχείων μέσω του myInfo, έχουν εντοπιστεί 963.419 διαφορές στην αναγραφή στοιχείων πολιτών μεταξύ διαφορετικών μητρώων του Δημοσίου. Οι περιπτώσεις αυτές αντιμετωπίζονται σταδιακά, «με στόχο τη βελτίωση της συνοχής και της αξιοπιστίας των διαθέσιμων πληροφοριών», συμπληρώνει η ανακοίνωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ο Προσωπικός Αριθμός είναι προϋπόθεση για την έκδοση της νέας αστυνομικής ταυτότητας. Ήδη 647.643 νέες ταυτότητες φέρουν αυτό το στοιχείο.