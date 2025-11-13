Ο κ. Κέντρος, πρώην αντιπρόεδρος και νυν στέλεχος τοΥ ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστήριξε ότι μέχρι το 2018 το σύστημα ήταν πιο ελεγχόμενο.

Την απόλυτη μπαχαλοποίηση του ΟΠΕΚΕΠΕ περιέγραψε στην κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις, ο πρώην αντιπρόεδρος και νυν στέλεχος του Οργανισμού Γιώργος Κέντρος, περιγράφοντας έναν οργανισμό χωρίς πληροφοριακό σύστημα, με «εξελάκια» στη θέση βάσεων δεδομένων και ελέγχους που προκαλούν ερωτήματα αξιοπιστίας, απορρίπτοντας ο ίδιος οποιαδήποτε υπόνοια ευθύνης του για αυτή την κατάσταση.

Ο κ. Κέντρος ανέφερε ότι το 2022 ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν διέθετε πληροφοριακό σύστημα, με αποτέλεσμα να υπάρχει «σύγχυση και χιλιάδες δεσμευμένα ΑΦΜ χωρίς διαδικασία ελέγχου», αφήνοντας αιχμές για την Παρασκευή Τυχεροπούλου. Όπως είπε όταν ανέλαβε διευθυντής εσωτερικού ελέγχου, η κ. Τυχεροπούλου του παρέδωσε αρχικά 898 δεσμευμένα ΑΦΜ, που λίγο αργότερα έγιναν 4.199 και στη συνέχεια 5.430, «χωρίς να είναι σαφές ποιος τα είχε ελέγξει και γιατί».

«Όλα γίνονταν σε Excel. Σε άλλα φύλλα υπήρχαν έλεγχοι, σε άλλα κληρονομιές, σε άλλα τίποτα», σημείωσε απαντώντας στον Μακάριο Λαζαρίδη της ΝΔ, προσθέτοντας πως «ελεγχος στο σύστημα δεν υπήρχε». Παράλληλα έβαλε στο «κάδρο» των ευθυνών και τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελο Σημανδράκο, λέγοντας πως δεν έλαβε υπόψιν του έκθεση με εισήγηση για καθολικό έλεγχο στο εθνικό απόθεμα.

Οι έλεγχοι «παρωδία»

Ιδιαίτερη εντύπωση κατά την κατάθεση, προκάλεσε η αναφορά της Μιλένας Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ σε έκθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με την οποία παρατηρούνται ζευγάρια ελεγκτών που έλεγξαν ή καταμέτρησαν μέσα σε μια ημέρα, δύο κτηνοτρόφους με σταβλικές εγκαταστάσεις σε διαφορετικές περιοχές με μεγάλο αριθμό ζώων.

Μάλιστα όπως σημείωσε, συγκεκριμένη υπάλληλος είχε καταμετρήσει μέσα σε μια ημέρα σε έλεγχο ζωικού κεφαλαίου 6013 ζώα και 13.000 ζώα σε τέσσερις ημέρες. Ο μάρτυρας επιβεβαίωσε πως είχε γνώση των στοιχείων και όταν ρωτήθηκε αν πάρθηκαν μέτρα για αυτούς τους ελεγκτές και τις πρακτικές, απάντησε πως εισηγήθηκε να μην βγουν για ελέγχους αυτά τα πρόσωπα σε συγκεκριμένες περιοχές, αφήνοντας να εννοηθεί ότι πράγματι επρόκειτο για στοιχεία που παραπέμπουν σε μη κανονικούς ελέγχους, ενώ καταλόγισε ευθύνες για την καθυστέρηση ενεργειών στον τότε πρόεδρο Γρηγόρη Βάρρα.

Το «βαζάκι με το μέλι»

Ο κ. Κέντρος ρωτήθηκε από τον Αλέξανδρο Καζαμία και για έναν διάλογο που έχει «πιαστεί» από τον κοριό της ΕΛΑΣ και εμπεριέχεται στην δικογραφία και στην οποία φέρεται ένας κ. Βάμβουκας να αναφέρεται σε πεσκέσι προς τον μάρτυρα. Αν και αρχικά ο κ. Κέντρος κατέθεσε πως δεν τον γνώριζε, στη συνέχεια είπε πως τον συνάντησε στον Οργανισμό και του έδωσε ένα βαζάκι με μέλι, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του βουλευτή που τον εγκάλεσε για την αρχική του τοποθέτηση.

«Από το 2019 κάποιοι άρχισαν να προσθέτουν ζώα»

Ο κ. Κέντρος υποστήριξε ότι μέχρι το 2018 το σύστημα ήταν πιο ελεγχόμενο, καθώς τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) έβλεπαν μόνο τα δεδομένα του νομού τους. «Από το 2018 και μετά, με απόφαση της Ε.Ε., όλα τα ΚΥΔ μπορούσαν να βλέπουν όλη την Ελλάδα. Τότε άρχισαν σιγά σιγά κάποιοι πονηροί να προσθέτουν ζώα», ανέφερε. «Στην περίοδο της αντιπροεδρίας μου, μέχρι το 2018, τέτοια πράγματα δεν υπήρχαν. Το πρόβλημα άρχισε μετά», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στο επίμαχο ζήτημα της «τεχνικής λύσης» για τα βοσκοτόπια, τόνισε πως «κανένας παραγωγός δεν έπαιρνε χωρίς ζώα. Αυτοί που είχαν τεχνική λύση ήταν πραγματικοί κτηνοτρόφοι», ενώ για την κατάσταση με τις εταιρείες που έχουν αναλάβει από κοινού το ρόλο του τεχνικού συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη, σημείωσε με νόημα πως «ζούμε τον πόλεμο των rose».