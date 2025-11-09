Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες μπορούν ανά πάσα στιγμή να βρουν τον ΠΑ τόσο ψηφιακά στην εφαρμογή pa.gov.gr, στο Gov.gr Wallet, όσο και μέσω ΚΕΠ και Προξενικών Αρχών.

Αυτόματα χορηγείται πλέον Προσωπικός Αριθμός (ΠΑ), σε πολίτες που δεν τον είχαν εκδώσει μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 2025. Η απόδοση ΠΑ υλοποιείται σταδιακά και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια από τους πολίτες.

Ήδη 5 εκατ. πολίτες έχουν λάβει ΠΑ με αυτό τον τρόπο. Στόχος είναι η ολοκλήρωση της μετάβασης σε ένα ενιαίο σύστημα ταυτοποίησης για τις συναλλαγές των πολιτών με το Δημόσιο και η βελτίωση της εξυπηρέτησής τους.

Οι πολίτες, που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ – emep.gov.gr) και έχουν δηλώσει τη συγκατάθεσή τους για επικοινωνία, ενημερώνονται για την απόδοση ΠΑ μέσω της Θυρίδας Πολίτη στο gov.gr και στο Gov.gr Wallet, καθώς και μέσω email.

Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες μπορούν ανά πάσα στιγμή να βρουν τον ΠΑ τόσο ψηφιακά στην εφαρμογή pa.gov.gr, στο Gov.gr Wallet, όσο και μέσω ΚΕΠ και Προξενικών Αρχών.

Προσωπικός αριθμός: Χορηγείται μία φορά

Υπενθυμίζεται ότι ο Προσωπικός Αριθμός λειτουργεί ως ενιαίος αριθμός ταυτοποίησης για όλες τις συναλλαγές των πολιτών για το Δημόσιο, καταργώντας την ανάγκη χρήσης πολλαπλών αριθμών. Η χρήση του είναι προαιρετική και δεν αποτελεί μέσο πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες ή σε προσωπικά δεδομένα. Ο ΠΑ χορηγείται μόνο μία φορά σε κάθε φυσικό πρόσωπο και δεν μπορεί να μεταβληθεί. Η καθιέρωση του Προσωπικού Αριθμού αποτελεί κομβική μεταρρύθμιση για την ενιαία ταυτοποίηση των πολιτών στη Δημόσια Διοίκηση και την απλοποίηση της εξυπηρέτησής τους, με στόχο μια πιο λειτουργική, αποτελεσματική και φιλική Δημόσια Διοίκηση.

Σε περίπτωση που απαιτείται διόρθωση σε κάποιο ταυτοποιητικό στοιχείο σας, συμπληρώνετε ή επιλέγετε τη σωστή καταχώριση εντός της εφαρμογής και ακολουθεί αυτόματη ενημέρωση του αντίστοιχου μητρώου.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς Taxisnet, αφού πρώτα εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου.

Στη συνέχεια μπορείτε να ακολουθήσετε την ίδια διαδικασία για τα ανήλικα προστατευόμενα μέλη σας.

Ο Προσωπικός Αριθμός χορηγείται άπαξ σε κάθε φυσικό πρόσωπο, είναι μοναδικός και δεν μεταβάλλεται.

Το mail που έχει φτάσει

Αποδέκτης: ΧΧΧΧ

ΑΜΦ: ΧΧΧΧ

Αποστολέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / myInfo

Η διαδικασία έκδοσης του Προσωπικού σας Αριθμού έχει ολοκληρωθεί. Παρακαλούμε συνδεθείτε στο pa.gov.gr προκειμένου να ενημερωθείτε για τον Προσωπικό σας Αριθμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η υπηρεσία αποστολής μηνυμάτων παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα που σας αποστέλλεται από το Κέντρο Ειδοποιήσεων του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας περιλαμβάνει στο πάνω μέρος του το ονοματεπώνυμό σας και τέσσερα ψηφία από τον ΑΦΜ σας.

Εάν λάβετε μήνυμα που αναφέρει ότι προέρχεται από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας χωρίς να περιέχει τα στοιχεία αυτά, είναι πλαστό και πιθανώς περιέχει κακόβουλο περιεχόμενο.